Lula e ministro confirmam início das obras do “trecho do meio” na BR-319, que liga Rondônia ao Amazonas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 10h55

PORTO VELHO, RO - Quatro meses depois de uma liminar quase travar o processo licitatório na véspera da abertura das propostas, o governo federal caminha para fechar os contratos de repavimentação dos quatro lotes do "trecho do meio" da BR-319 até o dia 15 de junho. A informação é do ministro dos Transportes, George Santoro, que confirmou à CNN Brasil a expectativa de iniciar as obras ainda antes do fim do mês.

O segundo lote terá a ordem de serviço assinada na semana que vem. Os demais contratos seguem para o mesmo prazo limite. O primeiro lote já foi homologado: a cerimônia ocorreu em Manaus no final de maio, com a presença do presidente Lula, que deve retornar ao Amazonas no dia 18 de junho para reforçar o compromisso do governo com o asfaltamento da rodovia.

Na ocasião, Lula deve inaugurar oficialmente a nova ponte sobre o rio Autaz Mirim, no km 24 da BR-319, com tráfego liberado no mês passado após obras de reconstrução e testes de carga. O presidente também visitará trechos que já recebem asfalto, como os 20 quilômetros do lote C, entre o km 198 e o km 218. O trecho do meio abrange 339,4 quilômetros entre o km 250,7 e o km 590,1, com quatro editais de licitação conduzidos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

Foi justamente esse processo que a Justiça Federal do Amazonas suspendeu liminarmente em 28 de abril, a pedido do Observatório do Clima. No mesmo dia, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região derrubou a decisão, permitindo que o governo retomasse os trâmites em maio.

A agenda presidencial no estado vai além da rodovia. Lula deve assinar a ordem de serviço para a construção do novo porto da Manaus Moderna, com investimento de R$ 916 milhões, obra considerada estratégica para o transporte e o abastecimento da capital. Também estão previstos visitas a dois estaleiros, incluindo o do Juruá, em Iranduba, setor apontado por aliados do presidente como promissor para a geração de empregos na economia amazonense.

O presidente ainda deve entregar entre 200 e 300 unidades habitacionais do Parque das Tribos, em área do Tarumã destinada a comunidades indígenas da região.

A BR-319 conecta Porto Velho, em Rondônia, a Manaus e é descrita por defensores das obras como a única ligação terrestre do Amazonas com o restante do país. Ambientalistas alertam, por outro lado, para riscos de aumento do desmatamento, grilagem e pressão sobre áreas sensíveis da Amazônia. O impasse em torno da rodovia se arrasta há décadas.