Jean Mendonça destina R$ 250 mil para apoiar realização da 4ª EXPOPAR em Parecis

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/06/2026 às 08h30

A realização da 4ª EXPOPAR, em Parecis, contou com apoio de R$ 250 mil destinados pelo deputado estadual Jean Mendonça por meio de emenda parlamentar. O recurso foi encaminhado após pedido do vereador Serjão, com o objetivo de contribuir para a estruturação do evento no município.

Segundo Jean Mendonça, a feira representa mais do que uma programação festiva. Para o parlamentar, a EXPOPAR ajuda a movimentar a economia local, amplia oportunidades para comerciantes, fortalece as vendas e contribui para a geração de empregos e renda em Rondônia.

O deputado também destacou que o resultado do evento demonstra a importância da união de esforços para viabilizar projetos municipais. Ele afirmou que, quando há atuação conjunta, iniciativas como a EXPOPAR conseguem sair do planejamento e se concretizar.

Jean Mendonça ainda agradeceu a parceria dos deputados Ribeiro da Sinpol, Cirone Deiró, Luizinho Goebel e Fernando Máximo, que também apoiaram a realização da 4ª EXPOPAR em Parecis.