Governo Federal investe R$ 135 milhões em parte da BR 319, 120 km já estão sendo restaurados, pré-candidatos a governador na Marcha dos Vereadores

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 10/06/2026 às 14h00

BR 319 – Passo importante para a restauração e reasfaltamento da BR 319, única ligação rodoviária de Manaus com Porto Velho e os demais Estados, o do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte-DNTI com a publicação do edital para contratação dos serviços com previsão de investimentos de R$ 135 milhões, na primeira etapa dos trabalhos. O edital é relativo a 136 quilômetros do trecho de Porto Velho até a divisa de Rondônia com o Amazonas. O processo para receber propostas está aberto com abertura para o dia 24 deste mês sendo vencedor o que apresentar o melhor preço. É o Governo Federal utilizando o pacote de investimentos visando trafegabilidade segura na ligação Manaus a Porto Velho. Em abril o DNIT lançou quatro editais para a repavimentação para o trecho do “Meião” com cerca de 400 quilômetros considerado o mais crítico da rodovia.

BR 319 II – A Construtora Etam já trabalhando no trecho de 120 km (469,6 e 590), após a assinatura da Ordem de Serviço (OS) pelo presidente Lula da Silva (PT), em recente visita a Manaus no último mês de maio. A etapa tem previsão de investimentos em torno de R$ 135 milhões. Construída na década de 70, a BR 319 movimenta constantemente os “ecologistas das selvas de pedras”, que vivem no conforto do ar-condicionado, escritórios em prédios suntuosos e refrigerados, da saúde, educação, cultura, comércio, shopping center, computador, internet e tudo do que há de mais moderno, integrantes de ONGs nacionais e internacionais, que querem fechar a rodovia. Correto o Governo Federal em repavimentar, restaurar e fazer da 319 um corredor ecológico com abertura de forma controlada ao tráfego comercial e, nos finais de semanas e feriados, aberta somente para visitações turísticas. Isso já ocorre com rodovia semelhante no Mato Grosso e no mundo, porque não na Amazônia?

Federal – O ex-deputado federal Mauro Nazif, que também já foi prefeito de Porto Velho em um mandato. O histórico político de Nazif é amplo: foi deputado federal em três mandatos e o mesmo número de mandatos como deputado estadual e também vereador na Capital. Após não conseguir se reeleger em 2022, quando somou 16.771 votos e ficou como suplente. Nazif sempre teve muito espaço junto ao funcionalismo público e foi importante na transposição de os servidores públicos estaduais para federais. Ele foi o autor da Emenda Constitucional nº 60 e trabalhou muito para sua aprovação. Foi presidente do PSB no Estado durante um longo período. Nazif já está trabalhando sua pré-candidatura a deputado federal e recentemente se filiou ao Republicanos.

Companha – Um dos assuntos em evidência nos bastidores da política regional são os comentários que a secretária de Estado de Assistência Social (Seas), Luana Rocha será a coordenadora da campanha eleitoral do pré-candidato a governador, Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito de Cacoal. O partido de Fúria é presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, que está no segundo mandato consecutivo e tem o deputado estadual com a maior votação nas eleições gerais de 2022, quando Laerte Gomes, de Ji-Paraná se reelegeu para mais um mandato com 25.603 votos e tem chances de manter a posição nas eleições gerais de outubro. Já há quem conteste que Luana coordenará a campanha de Fúria, missão que seria de Laerte, que está licenciado este mês da Assembleia Legislativa (Ale) e já se preparando para uma dupla missão: se reeleger e coordenar a campanha de Fúria rumo ao Governo do Estado. Quem viver verá...

Governadores – Expectativa enorme para o resultado do primeiro encontro no interior entre pré-candidatos à sucessão estadual em Cacoal, (iniciado na terça-feira-9 com encerramento para hoje-11). A 3ª Marcha dos Vereadores é promovida pela Associação Brasileira das Câmaras de Vereadores-Abracam e OAB-Cacoal com a previsão de contar com sete pré-candidatos a governador de Rondônia. São esperados os pré-candidatos Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho; Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito de Cacoal; senador Marcos Rogério (PL), Expedito Netto (PT), advogado e jornalista Samuel Costa (PSB), advogado Luiz Carlos Teodoro (Psol) e Pedro Abib (MDB). Segundo o presidente da OAB-Cacoal, Miguel Antônio Paes de Barros Filho, saúde, educação, desenvolvimento dos municípios são temas que priorizados nas palestras dos pré-candidatos.

Respigo

Ganha maior espaço nos bastidores da política a possibilidade de o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) disputar as eleições gerais de outubro. Ele deverá ser o vice do senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério +++ Apesar de serem dois políticos do interior (Rogerio tem domicílio eleitoral em Ji-Paraná, segundo maior e mais importante município do Estado) ambos são lideranças consolidadas na política e já provaram isso nas urnas em eleições anteriores +++ Ji-Paraná teve nas eleições de 2024 (prefeito, vice e vereador), mais de 96 mil eleitores em condições de votar. Já Ariquemes, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, 73.201 eleitores estavam aptos a votar em 2024 +++ Rondônia é um Estado onde prevalece o eleitorado de extrema-direita. Rogério e Camargo também, fator importante em um processo eleitoral +++ O Psol, além de Luiz Carlos Teodoro como pré-candidato a governador, também lançou recentemente pré-candidatura ao Senado. Em recente encontro do Sintero, em Vilhena, Teodoro anunciou o nome da professora e engenheira Anandreia Trovó como pré-candidata ao Senado +++ Porquê muitos brasileiros estão se mudando para o Paraguai. Salário mínimo: R$ 2,5 mil, no Brasil R$ 1.620 +++ Iphone RS 6 mil, R$ 10 mil; IPad 11 R$ 1,7 mil, R$ 3,7 mil +++ Toyota Corolla 0km R$ 99 mil, R$ 168 mil; motocicleta 250cc R$ 4 mil, R$ 25 mil.

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