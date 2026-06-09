Fernando Vilas da Blueray destaca papel da AMAAR e defende apoio a projetos que transformam vidas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/06/2026 às 09h57

O pré-candidato a deputado federal Fernando Vilas da Blueray (PSD) destacou a atuação da Associação de Mães de Autistas de Ariquemes (AMAAR) durante participação no 13º Leilão promovido pela entidade. Em publicação nas redes sociais, ele ressaltou o envolvimento da comunidade no fortalecimento da instituição e o impacto do trabalho desenvolvido junto às famílias atípicas da região.

Segundo Fernando Vilas, o evento representou mais do que uma ação de arrecadação de recursos, servindo também como demonstração do apoio recebido pela AMAAR ao longo dos anos. Ele agradeceu a participação de voluntários, apoiadores e pessoas que contribuíram para a realização do leilão.

Durante o evento, a diretora da entidade, Ana Clara, informou que a AMAAR conta atualmente com mais de 45 colaboradores, incluindo uma equipe multidisciplinar formada por cerca de 30 profissionais. De acordo com ela, a instituição atende aproximadamente 630 pessoas com autismo, desde a primeira infância até a terceira idade, oferecendo acompanhamento especializado e ações voltadas à inclusão social e profissional.

Fernando Vilas afirmou que acompanha a trajetória da associação desde os primeiros anos de funcionamento e destacou o crescimento alcançado pela instituição graças ao envolvimento de voluntários, parceiros e famílias. “Eu fico muito honrado por ser um grãozinho de areia perto de todo mundo que ajuda a AMAAR, mas eu fico muito feliz de participar desde o início e ver o resultado que é hoje”, declarou.

Em outra publicação, o pré-candidato destacou que a entidade se consolidou como referência no acolhimento e no apoio às famílias atípicas de Ariquemes e região, ressaltando a importância de iniciativas comunitárias voltadas à inclusão e ao desenvolvimento de pessoas com transtorno do espectro autista.

A diretora da AMAAR também ressaltou a relevância da instituição para Rondônia e para o país, observando que o trabalho desenvolvido atende centenas de pessoas com autismo e seus familiares.