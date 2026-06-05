Emenda de Ieda Chaves busca reduzir impacto do frete de calcário para produtores de cacau em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 14h29

O fortalecimento da cadeia produtiva do cacau em Rondônia recebeu novo incentivo por meio de recurso destinado à região produtora, conforme destacou a deputada estadual Ieda Chaves. Segundo a parlamentar, a iniciativa pretende contribuir diretamente para o desenvolvimento da atividade rural e para a melhoria das condições de trabalho dos produtores.

Entre as demandas identificadas junto ao setor está o custo do transporte do calcário, insumo considerado importante para a correção do solo e para o aumento da produtividade das lavouras. De acordo com a deputada, a dificuldade tem impactado produtores que dependem do material para ampliar a produção e obter melhores resultados no campo.

Durante visitas e conversas com trabalhadores da atividade cacaueira, foram relatados desafios enfrentados no dia a dia da produção. Conforme ressaltou Ieda Chaves, o contato direto com os produtores permite compreender as necessidades da região e direcionar ações voltadas ao setor.

A parlamentar afirmou que o recurso destinado por meio de emenda deverá beneficiar a área produtora e contribuir para o fortalecimento da economia local. Segundo ela, quando investimentos públicos alcançam setores considerados estratégicos para a geração de renda, os reflexos atingem não apenas os agricultores, mas também as famílias rurais e a economia estadual.

Ieda Chaves também reiterou a defesa de políticas públicas voltadas ao homem e à mulher do campo, destacando a importância da produção de cacau para o desenvolvimento de Rondônia e para a ampliação das oportunidades no meio rural.