Arraial do Bera abre temporada junina e promete movimentar a cultura

Por Jhon Silva

Publicada em 05/06/2026 às 11h36

As cores, os ritmos e a alegria das tradições populares já começaram a tomar conta de Porto Velho. Na última quinta-feira (4), a Prefeitura de Porto Velho realizou, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o lançamento oficial do Arraial do Bera, evento que marca o início da programação junina da capital e que acontecerá entre os dias 25 e 28 de junho, pela primeira vez no estacionamento do complexo histórico.

A cerimônia de lançamento reuniu grupos culturais, quadrilhas juninas, bois-bumbás, artistas locais e representantes da cultura popular, antecipando um pouco do que o público poderá encontrar durante os quatro dias de festa.

Para a Cunhã-Poranga, Aga Maria, que há 30 anos atua no meio cultural e representa com orgulho suas origens indígenas, iniciativas como essa fortalecem a identidade do povo porto-velhense.

“Um evento como o Arraial do Bera traz alegria, dança e valoriza as nossas manifestações culturais. Para mim, como mulher indígena e Cunhã-Poranga, é uma oportunidade de mostrar nossas raízes e abrir espaço para vozes que por muito tempo ficaram guardadas. É uma valorização importante da nossa cultura”.

O presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Vanderlei Silva, destacou que a edição deste ano foi planejada para oferecer mais estrutura, conforto e oportunidades para quem participa da festa.

“Estamos preparando um dos maiores arraiais já realizados na cidade. Teremos dois palcos temáticos, apresentações de quadrilhas, bois-bumbás, atrações musicais, praça de alimentação, espaços para empreendedores e muita segurança. Além disso, estamos ocupando um espaço histórico da cidade, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população com a Madeira-Mamoré”.

Entre os grupos que já se preparam para a grande festa está a quadrilha Nova Junina do Orgulho. Integrante há três anos, Paulo Correia falou da expectativa para a apresentação.

“Os ensaios começaram há meses e a expectativa é enorme. Será minha primeira participação no Arraial do Bera e estou muito feliz. Este ano vamos apresentar o tema ‘Vitória na Selva – A Ferrovia da Madeira-Mamoré’, contando parte da história de Porto Velho através da nossa quadrilha”, contou.

Além de proporcionar lazer e entretenimento para moradores e visitantes, o Arraial do Bera também impulsiona a economia criativa da capital, criando oportunidades para empreendedores da gastronomia, do artesanato e do comércio local.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que o evento representa a valorização das tradições culturais da cidade e o fortalecimento das manifestações populares que fazem parte da história de Porto Velho.

“Estamos dando o pontapé inicial nas festas juninas da nossa cidade. O Arraial do Bera nasceu para valorizar as nossas tradições e fortalecer a cena cultural de Porto Velho. O sucesso da edição passada mostrou que a população abraçou essa ideia e, neste ano, estamos trazendo ainda mais novidades. A nossa cultura merece ser celebrada e toda a população está convidada a viver esse grande momento conosco”.