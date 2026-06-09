Após receber apoio de prefeito, Marcos Rogério destaca parceria com municípios e compromisso com o desenvolvimento de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 14h23

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), destacou a importância da parceria entre lideranças municipais e estaduais após receber o apoio do prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, à sua pré-candidatura ao Palácio Rio Madeira.

Em publicação nas redes sociais, Marcos Rogério agradeceu a manifestação de apoio e ressaltou que a construção de projetos para o Estado passa pelo diálogo permanente com os municípios e pela busca de resultados concretos para a população.

“A confiança se constrói com presença, parceria e resultados. Agradeço ao prefeito Leandro Vieira pelas palavras e pelo apoio”, afirmou o pré-candidato.

Marcos Rogério também destacou que continuará percorrendo Rondônia para ouvir demandas, dialogar com lideranças locais e discutir alternativas voltadas ao fortalecimento da economia, da infraestrutura e dos serviços públicos.

Segundo ele, o desenvolvimento do Estado depende da união de esforços entre os diferentes níveis de governo e da valorização do potencial econômico e social dos municípios rondonienses.