Após receber apoio de prefeito, Marcos Rogério destaca parceria com municípios e compromisso com o desenvolvimento de Rondônia

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), destacou a importância da parceria entre lideranças municipais e estaduais após receber o apoio do prefeito de Corumbiara, Leandro Vieira, à sua pré-candidatura ao Palácio Rio Madeira.
Em publicação nas redes sociais, Marcos Rogério agradeceu a manifestação de apoio e ressaltou que a construção de projetos para o Estado passa pelo diálogo permanente com os municípios e pela busca de resultados concretos para a população.
“A confiança se constrói com presença, parceria e resultados. Agradeço ao prefeito Leandro Vieira pelas palavras e pelo apoio”, afirmou o pré-candidato.
Marcos Rogério também destacou que continuará percorrendo Rondônia para ouvir demandas, dialogar com lideranças locais e discutir alternativas voltadas ao fortalecimento da economia, da infraestrutura e dos serviços públicos.
Segundo ele, o desenvolvimento do Estado depende da união de esforços entre os diferentes níveis de governo e da valorização do potencial econômico e social dos municípios rondonienses.
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