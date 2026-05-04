Sabrina Sato se declara a Nicolas Prattes em aniversário: “Você merece ser feliz”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 15h31

Sabrina Sato usou o Instagram nesta segunda-feira (4) para homenagear o marido, Nicolas Prattes, que completou 29 anos. O ator está no ar na novela A Nobreza do Amor, trama das 18h da TV Globo.

Na publicação, a apresentadora falou sobre a personalidade do ator, suas manias e momentos da rotina do casal. Sabrina afirmou amar até detalhes que, em outras pessoas, poderiam incomodá-la.

A apresentadora também citou situações do cotidiano, como a convivência com os cinco cachorros da família e os hábitos alimentares repetidos de Nicolas. Em tom afetuoso, ela destacou o romantismo, a disciplina e o otimismo do marido.

Sabrina ainda elogiou a forma como Nicolas cuida dela e de Zozo, apelido de sua filha Zoe. Segundo ela, o companheirismo do ator torna a vida mais leve e fortalece a relação familiar.

Ao encerrar a mensagem, Sabrina chamou Nicolas de “grande amor” e “alma gêmea”, afirmando que pretende seguir ao lado dele para viver, sonhar e construir novos momentos.