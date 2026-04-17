STICCERO se reúne com consórcio responsável pela Nova 364 para tratar de direitos e contratações

Por Assessoria

Publicada em 17/04/2026 às 13h50

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Rondônia (STICCERO) realizou, anteontem, uma reunião com representantes do Consórcio Construtor Nova 364 para discutir pautas fundamentais para a categoria. Entre os principais temas estiveram a Convenção Coletiva de Trabalho vigente, o andamento das obras em execução e as novas contratações de trabalhadores.



O encontro reforça o papel do sindicato na mediação entre trabalhadores e empresas, garantindo que os direitos previstos na CCT sejam respeitados e acompanhando de perto as condições de trabalho nos canteiros de obras. Além disso, o diálogo também teve como foco a transparência nos processos de contratação, diante do avanço das atividades no estado.



Para o STICCERO, manter esse canal aberto com as empresas é essencial para assegurar melhores condições de trabalho, valorização profissional e o fortalecimento da categoria da construção civil. A atuação sindical segue firme no compromisso de defender os interesses dos trabalhadores, acompanhando cada etapa das obras e contribuindo para o desenvolvimento com responsabilidade social.



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