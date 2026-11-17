Por Helen Paiva

Publicada em 17/11/2026 às 10h42

Um acidente pode interromper a rotina sem aviso. Para quem precisa de socorro, o atendimento começa antes mesmo da chegada da ambulância: na ligação para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em outubro, o serviço de Porto Velho registrou 381 atendimentos primários relacionados a acidentes.

Segundo o relatório mensal, 328 desses atendimentos envolveram motocicletas, o equivalente a 86,1% do total. Outros 32 foram classificados no grupo de automóveis e ônibus, enquanto 21 envolveram bicicletas. O levantamento considera exclusivamente os atendimentos relacionados a acidentes, não abrangendo todas as ocorrências recebidas pelo serviço.

Os números reforçam a importância da prevenção no trânsito e também da agilidade no acionamento do socorro. Para que o atendimento seja direcionado corretamente, as informações fornecidas por quem presencia a ocorrência são fundamentais.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do trabalho realizado pelas equipes de atendimento de urgência e da valorização dos profissionais que atuam diariamente no socorro à população.

Samu registra 381 atendimentos relacionados a acidentes em Porto Velho durante outubro

“São profissionais que chegam em momentos difíceis e fazem a diferença na vida das pessoas. Valorizar esse trabalho é essencial”.

Além da atuação das equipes, a qualidade das informações fornecidas durante a ligação contribui para a organização do atendimento e a definição dos recursos necessários para cada ocorrência.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou a importância de ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento do serviço e as situações em que ele deve ser acionado.

“Queremos que as pessoas saibam quando acionar o Samu e como pedir ajuda. Essa informação também faz parte da assistência”.

A diretora do Samu, Lorena Bessa, explicou que as informações fornecidas durante a chamada ajudam a equipe a avaliar a ocorrência e definir o tipo de atendimento necessário.

“Sabemos que quem presencia um acidente pode estar assustado, e nossa equipe está preparada para orientar. Pedimos que tente manter a calma, responda às perguntas e informe o endereço correto e o que realmente aconteceu. Essas informações ajudam a definir o tipo de ambulância e a equipe adequados para cada situação”.

Ligação para o 192 permite avaliação médica e orientação imediata em situações de emergência

COMO PEDIR AJUDA

Gratuito e disponível 24 horas por dia, o Samu pode ser acionado pelo telefone 192 em situações como acidentes com vítimas, dificuldade para respirar, perda de consciência e suspeita de infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Durante a ligação, são coletadas informações sobre o local da ocorrência e as condições da pessoa que precisa de ajuda. O médico regulador avalia a situação, orienta quem fez a chamada e define a necessidade de encaminhar uma equipe.

Ao solicitar o socorro, é importante informar o endereço completo e, sempre que possível, indicar um ponto de referência para facilitar a localização. Manter a calma e responder às perguntas dos profissionais também ajuda a agilizar o atendimento.

A orientação é não desligar antes de receber as instruções da equipe de regulação. Em situações de emergência, cada informação pode contribuir para que o socorro adequado chegue a quem precisa.