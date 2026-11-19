Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 19/11/2026 às 11h18

Na tarde desta quarta-feira (18), toda a cidade de São Paulo foi colocada em estado de atenção para alagamentos por causa das fortes chuvas que caem sobre várias regiões da capital.

O estado de atenção é o segundo da escala adotada pela Defesa Civil e pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), que passam pelos estados de observação (cinza), atenção (amarelo), iminência de transbordamento (laranja) e alerta (vermelho).

Segundo o CGE, houve queda de granizo na região de Pinheiros e rajadas de vento que chegaram a atingir 44 km/h na Barragem de Guarapiranga.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as 15h e 16h50 foram registrados três chamados de quedas de árvores na capital paulista e na região metropolitana de São Paulo.

A Defesa Civil estadual informou que a chuva também atinge outras cidades do estado. Entre as 12h e as 15h53 de hoje, 17 alertas de chuvas foram enviados à população.

Às 15h03, os alertas foram direcionados para as cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Salesópolis, devido à chuva persistente. Já às 15h17 foram emitidos alertas para as cidades de Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira.

Também houve alertas para as cidades de Bofete, Porangaba, Cesário Lange, Rio das Pedras, Capivari, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e para a região de Campinas.

Segundo a Defesa Civil, os maiores volumes de chuva são previstos para as regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru, Marília, Campinas, Sorocaba e Itapeva.