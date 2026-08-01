Por SINTERO

Publicada em 01/08/2026 às 08h31

As entidades sindicais representativas dos servidores públicos municipais da educação de Porto velho, SINDEPROF, SIMPROF E SINTERO convocam os servidores e servidoras da educação municipal para participarem da Assembleia Geral Unificada, que será realizada no dia 6 de agosto de 2026, com primeira chamada às 8h da manhã e a segunda às 8h:30min, na sede administrativa do SINTERO, Rua Rui Barbosa, 713, Arigolândia.

A convocação abrange todos os trabalhadores e trabalhadora da educação da rede municipal.

Pauta

Deliberação de greve por tempo indeterminado caso os itens abaixo não estejam atendidos:

Pagamento do piso na carreira dos professores até o mês de agosto;

Data para pagamento dos retroativos do piso, de janeiro a setembro de 2026; de janeiro a novembro de 2024; 9,16% de janeiro a dezembro de 2023; 12,95% de janeiro a dezembro de 2020;

Aumento para os técnicos no mesmo percentual do piso do magistério;

Aumento do percentual da gratificação de docência para 11% para 20%;

Aumento do auxílio alimentação de R$ 500,00 para o valor de R$ 1.300,00;

Pagamento imediato dos resíduos de hora extra e fim dos resíduos para os profissionais da educação.

Data: 06 de agosto de 2026

Horário: a partir da 8h da manhã

Local: Sede Administrativa do SINTERO