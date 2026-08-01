Semusa e do Cerest Regional convida a população para a 1ª Oficina RENASTT DA LDRT- CEREST REGIONAL

Por Assesoria

Publicada em 01/08/2026 às 08h48

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa e do Cerest Regional de Ji-Paraná, convida para a 1ª OFICINA RENASTT DA LDRT- CEREST REGIONAL DE JI-PARANA-RO.

O encontro será um importante momento de troca de conhecimentos e fortalecimento da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, ampliando o cuidado com os trabalhadores em nosso território.

04/08

7h30

Faculdade Estácio Unijipa

Aponte a câmera do celular para o QR Code da arte e faça sua inscrição.

Evento exclusivo para alunos e profissionais da saúde.