Semusa e do Cerest Regional convida a população para a 1ª Oficina RENASTT DA LDRT- CEREST REGIONAL

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa e do Cerest Regional de Ji-Paraná, convida para a 1ª OFICINA RENASTT DA LDRT- CEREST REGIONAL DE JI-PARANA-RO.
O encontro será um importante momento de troca de conhecimentos e fortalecimento da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, ampliando o cuidado com os trabalhadores em nosso território.
04/08
7h30
Faculdade Estácio Unijipa
Aponte a câmera do celular para o QR Code da arte e faça sua inscrição.
Evento exclusivo para alunos e profissionais da saúde.
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