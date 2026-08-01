Semáforos na BR-364 entram em fase de testes em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 01/08/2026 às 08h41

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Semtran, informa que os dois conjuntos semafóricos instalados na BR-364, no perímetro urbano, já estão implantados e passam por testes técnicos.

Neste momento, estão sendo realizados ajustes nas fases dos semáforos e nos geradores. Por isso, eventuais ativações podem ocorrer apenas para testes, sem que os equipamentos estejam em funcionamento definitivo.

A operação efetiva dos semáforos depende da ligação da rede elétrica, que será realizada pela Energisa. Após essa etapa, a Semtran divulgará oficialmente a data de início do funcionamento.

A orientação é que motoristas e pedestres fiquem atentos e acompanhem os canais oficiais da Prefeitura para novas atualizações.