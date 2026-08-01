O TEMPO E A TEMPERATURA: instabilidade persiste no extremo norte do país neste sábado (1º)

Neste sábado (1º), a previsão do Inmet indica poucas mudanças nas condições do tempo sobre a Região Norte.
As áreas de instabilidade permanecem atuando sobre Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Acre e Rondônia, favorecendo muitas nuvens e chuva isolada ao longo do dia.
No Tocantins, o tempo continua firme, com poucas nuvens e calor predominando durante a tarde. A umidade relativa do ar permanece baixa nas horas mais quentes do dia.
Em Belém, a temperatura varia entre 23°C e 32°C. Boa Vista registra mínima de 23°C e máxima de 34°C. Manaus pode atingir 37°C, com possibilidade de chuva isolada. Já Palmas terá temperaturas entre 20°C e 34°C, mantendo o tempo seco.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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