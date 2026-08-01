Faltam apenas 15 dias para o primeiro festival de churrasco promovido pela Prefeitura

Por ASSESSORIA

Publicada em 01/08/2026 às 08h26

A contagem regressiva já começou. Faltam apenas 15 dias para a realização do Jaru, Brasa e Tradição, o primeiro festival de churrasco promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Relações Institucionais, Articulações Políticas e Comunicação – Semap, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.

O evento acontecerá no domingo, 16 de agosto, das 9h às 20h, no Bosque Beira Rio, e irá reunir gastronomia, lazer, entretenimento e valorização da cultura regional em um ambiente preparado para receber toda a família.

Nesta primeira edição, seis assadores profissionais serão responsáveis pelo preparo das carnes, tendo o churrasco como principal atração gastronômica. Além dos pratos comercializados pelos assadores, o público encontrará diversas opções de sobremesas, bebidas alcoólicas e não alcoólicas e outros produtos na praça de alimentação.

Um dos destaques da programação será o concurso gastronômico, que premiará as três melhores costelas preparadas durante o festival. Os vencedores receberão premiações em dinheiro nos valores de R$ 2.500 para o primeiro lugar, R$ 1.500 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro. A avaliação será realizada por um corpo de jurados, que analisará critérios como ponto da carne, apresentação do prato e originalidade da receita.

O prefeito Jeverson Lima destacou que o festival foi idealizado para fortalecer a gastronomia local, valorizar a produção de carne da região e ser um ponto de encontro para as famílias jaruenses. “Criamos o Jaru, Brasa e Tradição para valorizar um dos nossos grandes potenciais, que é a produção de carne, e proporcionar momentos de lazer para toda a família. Teremos espaço infantil gratuito, atrações musicais, praça de alimentação e muitas opções gastronômicas para que a população aproveite um domingo diferente e conheça um pouco mais da cultura do churrasco em nosso município”, afirmou.