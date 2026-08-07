Ataques russos matam ao menos sete pessoas e deixam dezenas de feridos na Ucrânia

Por G1

Publicada em 07/08/2026 às 10h54

Ao menos sete pessoas foram mortas em ataques da Rússia contra a Ucrânia em três cidades do país, e em um bombardeio a um navio no Mar Negro, informou a agência de notícias Reuters, nesta quinta-feira (6).

Equipes de resgate trabalharam na quinta-feira para apagar incêndios e remover destroços na cidade de Balaklia, no leste da Ucrânia, após ataques russos a residências que mataram três pessoas durante a noite, disseram autoridades no aplicativo de mensagens Telegram.

Três pessoas também foram mortas durante a noite e pelo menos 19 ficaram feridas em ataques russos contra assentamentos na região norte de Sumy.

Outras 12 pessoas ficaram feridas na própria cidade de Sumy, após um ataque com bombas aéreas guiadas, informou a polícia ucraniana no Telegram.

Um ataque com drone contra uma van deixou seis feridos na região sul de Kherson, informou a administração regional no Telegram.

Tanto a Rússia quanto a Ucrânia negam ter como alvo civis na guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Navios veleiros são vistos no Mar Negro — Foto: Umit Bektas/Arquivo/REUTERS

Rússia atinge navio de bandeira estrangeira no Mar Negro, na Ucrânia

Um ataque russo danificou um navio de bandeira estrangeira carregado com trigo na área do Mar Negro, na Ucrânia, matando um membro da tripulação e causando um incêndio, disse nesta quinta-feira Oleh Kiper, governador da região de Odessa.

A administração portuária da Ucrânia informou que o navio Mera Queen, de bandeira da Guiné-Bissau, foi atingido na noite de quarta-feira .

Há mais de um mês, a Rússia vem intensificando seus esforços para estrangular as rotas comerciais e de exportação da Ucrânia, lançando ataques quase diários aos portos ucranianos no Mar Negro.