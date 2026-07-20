Ucrânia lança mais de 400 drones contra Moscou horas após a Rússia bombardear Kiev

Por G1

Publicada em 20/07/2026 às 15h42

A Ucrânia lançou mais de 400 drones contra Moscou, a capital da Rússia, e sua região metropolitana na noite deste domingo (19). A ofensiva ocorreu horas após a Rússia bombardear Kiev e outras cidades ucranianas com mísseis balísticos.

Nos últimos meses, os dois países vivem um ciclo implacável de ataques de retaliação mútua, em uma guerra que já dura mais de 4 anos.

De acordo com autoridades de Moscou, 10 pessoas ficaram feridas no ataque ucraniano, que provocou um incêndio em um importante complexo industrial e também atingiu residências e infraestruturas civis em Domodedovo, Podolsk e Odintsovo.

"Após o ataque com drones contra a região de Moscou, dez pessoas ficaram feridas", entre elas uma menina de 11 anos, detalhou o governador regional, Andrei Vorobyov, no Telegram

O complexo industrial atingido se chama Iuzhnie Vrata e fica a 30 km ao sul da capital russa, próximo à cidade de Domodedovo, que abriga um dos aeroportos internacionais de Moscou. Ele é um dos maiores da Rússia e conta com armazéns que ocupam 600 mil metros quadrados, afirma seu site oficial.

O Comitê de Investigação da Rússia anunciou a abertura de um processo por "atentado" em decorrência do "ataque maciço das forças ucranianas na região de Moscou".

👉 A tecnologia de drones de longo alcance da Ucrânia evoluiu rapidamente durante a guerra, representando um problema para a Rússia, cuja enorme massa territorial é difícil de proteger totalmente. As forças de Kiev têm mirado especialmente as instalações de petróleo russas, causando escassez de combustível e constrangendo o presidente russo, Vladimir Putin.

Rússia lançou mísseis contra a Ucrânia

Edifício residencial aparece em chamas após um ataque aéreo russo em Kramatorsk, na região de Donetsk, Ucrânia, na segunda-feira, 20 de julho de 2026. — Foto: Serviço de Emergência da Ucrânia via AP

Um dia antes foi a capital ucraniana, Kiev, que foi atingida por mísseis balísticos. Ao menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma ofensiva que também atingiu as cidades Kharkiv, Kherson e Sumy, segundo autoridades ucranianas.

Nas últimas semanas, as forças russas intensificaram os ataques com mísseis balísticos contra Kiev e outras cidades, visto que a Ucrânia está com poucos sistemas de defesa aérea projetados pelos EUA, essenciais para interceptá-los.

Mísseis balísticos: o que são e por que se tornaram um pesadelo para a Europa

👉 Os mísseis balísticos voam mais rápido que a velocidade do som, dando às defesas aéreas da Ucrânia pouco tempo para reagir e aos civis pouco tempo para alcançar um abrigo.