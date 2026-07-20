Trump aumenta tom contra Irã e diz que todo soldado americano morto será vingado

Por G1

Publicada em 20/07/2026 às 15h29

O presidente dos EUA, Donald Trump, publicou uma nova ameaça ao regime iraniano nesta segunda-feira (20). Segundo o republiano, Teerã vai pagar "muitas vezes mais" por todos os combatentes americanos que forem mortos no conflito.

"Toda vez que o Irã matar um soldado americano, pagará por essa morte muitas vezes mais. Essa diretriz já foi repassada ao secretário da Guerra, Pete Hegseth, ao presidente do Estado-Maior Conjunto, Daniel Caine, e a todos os líderes das Forças Armadas", afirmou, na postagem.

A mensagem acontece em meio a uma escalada das tensões entre os dois países, após a a morte de três militares dos EUA. Dois morreram em uma base militar na Jordânia e um no norte do Iraque, durante a detonação controlada de uma munição não detonada.

Como resposta, no último domingo (19), as forças armadas dos EUA assumiram a autoria de um bombardeio contra a usina nuclear de Darkhovin, em construção no sudoeste do país. Os ataques também atingiram vários locais na cidade portuária de Bushehr, no sul do Irã, onde fica a única usina nuclear civil do país, informou a mídia estatal iraniana Irna.

Donald Trump, presidente dos EUA, durante evento da Fifa em Nova York, em 17 de julho de 2026 — Foto: Reuters/Evan Vucci

Segundo os militares americanos, os alvos incluíram centros de comando, sistemas de defesa aérea, locais de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicação, e a operação teve como objetivo reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações comerciais que transitam pelo Estreito de Ormuz.

Não está claro qual “diretriz” específica Trump transmitiu ao Pentágono. Mas uma autoridade norte-americana disse à Reuters que, antes do ataque mortal na Jordânia, os Estados Unidos já haviam começado a enviar aeronaves militares adicionais, incluindo caças e aviões-tanque, para o Oriente Médio.

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O número de soldados norte-americanos mortos na guerra contra o Irã subiu para 17 no último fim de semana. Foi um dos períodos mais mortíferos para as tropas norte-americanas desde o início da guerra, em fevereiro.

Até o momento, cerca de 430 combatentes do país ficaram feridos no conflito.

Em março, seis soldados norte-americanos foram mortos quando um drone iraniano colidiu com uma instalação militar dos EUA em Port Shuaiba, no Kuweit.

A Casa Branca informou que Trump participará da cerimônia fúnebre na Base Aérea de Dover, em Delaware, em homenagem aos militares que morreram.