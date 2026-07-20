TRT-14 promove 6ª Semana da Diversidade com debates sobre inclusão, direitos humanos e igualdade

Por trt14

Publicada em 20/07/2026 às 11h41

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Ejud-14) realizará, entre os dias 21 e 23 de julho de 2026, a 6ª edição da Semana da Diversidade. O evento ocorrerá na modalidade telepresencial, com transmissão ao vivo pela plataforma Zoom, e reunirá especialistas para debater temas relacionados à inclusão, aos direitos humanos, à igualdade e ao respeito à diversidade.



Destinada a magistrados(as), servidores(as), estagiários(as), trabalhadores(as) terceirizados(as), docentes, estudantes e à sociedade em geral, a iniciativa reforça o compromisso institucional do TRT-14 com a promoção da equidade, da valorização das diferenças e da construção de ambientes cada vez mais inclusivos e acolhedores.



Ao longo dos três dias de programação, serão discutidos assuntos de grande relevância social e jurídica, como o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº 492/2023; o custo econômico da exclusão de pessoas LGBTQIA+ no mercado de trabalho; o trabalho invisível do cuidado e seus impactos na equidade de gênero; os desafios da discriminação algorítmica e da inteligência artificial; a promoção da igualdade racial; além dos direitos e desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+.



A Semana da Diversidade integra as ações permanentes da Escola Judicial voltadas à formação e ao aperfeiçoamento de magistrados(as), servidores(as) e demais participantes, incentivando o diálogo sobre diversidade, inclusão, acesso à justiça e direitos fundamentais.



A iniciativa também está alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).



Inscrições

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até o dia 20 de julho de 2026, às 13h (horário de Rondônia), por meio de formulário eletrônico.