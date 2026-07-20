Transporte gratuito da produção beneficia centenas de agricultores familiares no primeiro semestre de 2026

Por Jean Carla Costa

Publicada em 20/07/2026 às 08h33

Para o agricultor Moisés Rocha do Carmo, morador da comunidade de Itacoã, localizada na margem esquerda do rio Madeira, o transporte gratuito oferecido pela Prefeitura de Porto Velho representa economia e segurança para comercializar o que produz. O caminhão percorre cerca de 87 quilômetros pela BR-319 e pela Linha C01 KM 17 até chegar à propriedade rural.

Com o serviço, Moisés economiza aproximadamente R$ 1.200 por viagem, valor que seria destinado à contratação de frete particular. “Essa ajuda faz muita diferença, porque reduz nossos gastos e garante que a produção chegue ao local de venda”, relata o agricultor.

O atendimento faz parte do Programa de Transporte da Produção Rural, executado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric). O serviço gratuito auxilia no escoamento de frutas, verduras, raízes, café, polpas, mudas e outros produtos cultivados pela agricultura familiar.

Nos primeiros meses de 2026, a iniciativa atendeu 145 produtores rurais, transportou mais de 587 toneladas de produtos e percorreu mais de 10 mil quilômetros. Entre os principais itens transportados estão banana, mandioca, milho, café, melancia, mudas de café, pupunha, inhame e mudas de banana.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que o serviço fortalece quem produz e movimenta a economia do município. “O transporte gratuito reduz custos para as famílias do campo, evita perdas e aproxima a produção rural dos consumidores. É um apoio que gera renda e valoriza os alimentos produzidos em Porto Velho”.

As cargas são levadas das propriedades e comunidades rurais até feiras livres e pontos de entrega de programas de aquisição de alimentos, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O atendimento alcança localidades como Itacoã, União Bandeirantes, Nova Califórnia, Rio Pardo, Joana D’Arc, Nova Mutum, Reassentamento Morrinhos, Santa Rita, São Domingos e Riacho Azul entre outros.

Segundo o secretário da Semagric, Douglas Bener, a iniciativa atende a uma das principais necessidades enfrentadas pelos agricultores familiares. “Muitos produtores têm dificuldade para levar seus alimentos até os locais de comercialização. Com o transporte gratuito, garantimos economia, facilitamos o escoamento e contribuímos para aumentar a renda dessas famílias”.

Como solicitar o transporte

Para utilizar o serviço, o agricultor familiar deve realizar o cadastro na sede da Semagric, apresentando RG, CPF e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

A secretaria está localizada na rua Mário Andreazza, nº 8.072, bairro JK II, ao lado da Semob. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 3901-6405.