SINJUR celebra o Dia do Trabalhador da Justiça Estadual com almoço para filiados em Porto Velho

Com a aprovação da Lei n. 6.347, o Dia do Trabalhador da Justiça Estadual de Rondônia agora é uma conquista oficial da nossa categoria. Para marcar essa data, o Sinjur promove um almoço comemorativo gratuito para os filiados em Porto Velho no dia 20 de julho, com ponto facultativo decretado pelo TJRO.
O evento é viabilizado por meio de um apoio externo, fruto do reconhecimento e do carinho que pessoas parceiras têm pela nossa categoria. Infelizmente, por se tratar de um apoio pontual e sediado em Porto Velho, não nos foi possível estender a celebração às demais comarcas do interior neste momento. Entendemos que isso pode gerar frustração, e pedimos compreensão aos colegas que estão fora da capital — vocês fazem parte dessa conquista tanto quanto qualquer um de nós.
O Sinjur reconhece e valoriza cada servidor do estado, independentemente de onde esteja, e seguirá trabalhando para levar iniciativas como essa a toda a categoria nas próximas oportunidades.
📅 Data: 20 de julho de 2026
Horário: das 10h às 17h
Local: Braz Eventos — Rua Duque de Caxias, nº 45, Bairro Arigolândia, Porto Velho/RO
Contamos com a presença de todos os filiados de Porto Velho!
O Sinjur somos todos nós.
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