SINJUR celebra o Dia do Trabalhador da Justiça Estadual com almoço para filiados em Porto Velho

Por SINJUR

Publicada em 20/07/2026 às 08h26

Com a aprovação da Lei n. 6.347, o Dia do Trabalhador da Justiça Estadual de Rondônia agora é uma conquista oficial da nossa categoria. Para marcar essa data, o Sinjur promove um almoço comemorativo gratuito para os filiados em Porto Velho no dia 20 de julho, com ponto facultativo decretado pelo TJRO.

O evento é viabilizado por meio de um apoio externo, fruto do reconhecimento e do carinho que pessoas parceiras têm pela nossa categoria. Infelizmente, por se tratar de um apoio pontual e sediado em Porto Velho, não nos foi possível estender a celebração às demais comarcas do interior neste momento. Entendemos que isso pode gerar frustração, e pedimos compreensão aos colegas que estão fora da capital — vocês fazem parte dessa conquista tanto quanto qualquer um de nós.

O Sinjur reconhece e valoriza cada servidor do estado, independentemente de onde esteja, e seguirá trabalhando para levar iniciativas como essa a toda a categoria nas próximas oportunidades.

📅 Data: 20 de julho de 2026

Horário: das 10h às 17h

Local: Braz Eventos — Rua Duque de Caxias, nº 45, Bairro Arigolândia, Porto Velho/RO

Contamos com a presença de todos os filiados de Porto Velho!

O Sinjur somos todos nós.

Confirme sua presença pelo link: