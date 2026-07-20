Processos de Progressão: SINDSEF/RO busca herdeiros de servidores falecidos para liberação de valores

Por SINDSEF-RO

Publicada em 20/07/2026 às 11h22

O SINDSEF/RO (Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia), por meio de sua Secretaria de Assuntos Jurídicos, emite uma convocação urgente aos servidores filiados, beneficiários e respectivos herdeiros constantes nos Ofícios nº 031, 032 e 033/2026, encaminhados pelo Escritório Olympio Moraes Júnior e Advogados Associados.

A medida tem por objetivo localizar as partes ou seus sucessores legais para que entrem em contato com o sindicato no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. O comparecimento é essencial para receber as orientações necessárias à habilitação nos respectivos processos judiciais de Correção da Progressão, que já se encontram na fase de cadastramento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs). O não comparecimento dentro do prazo estipulado poderá acarretar eventuais prejuízos e atrasos no recebimento dos valores devidos.

Em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as listagens abaixo omitem os números de CPF dos titulares, visando resguardar a privacidade e os dados sensíveis dos cidadãos.

Relação de Beneficiários Convocados

Processo nº 0008215-86.2018.4.01.4100 (Ofício nº 032/2026)

Casos de beneficiários falecidos ou com pendências cadastrais junto à 2ª Vara Federal Cível da SJRO:

Jose Ramos das Neves

Juscelino do Carmo Neri Ferreira

Jose Limeira da Silva

Jose Lopes Pinheiro

Jose Marques Souza

Jose Martimiano da Rocha

Jose Martins Braga

Jose Martins Vidal

Jose Rodrigues de Souza

Jose Valdomiro Andrade da Rosa

Jose Vicente da Silva

Jose Xavier Modolo

Josefina Roza dos Santos Fernandes

Josoir Goncalves de Araujo

Juarez Pereira da Silva

Julia Josefa dos Santos Ferreira

Juraci de Jesus Santos

Laidir Maria Martinelli

Laudemiro Rodrigues Santana

Jose Ribamar Martins

Jose Wilson de Lima

Processo nº 0008225-33.2018.4.01.4100 (Ofício nº 033/2026)

Casos de requisições retidas por falecimento ou irregularidade cadastral:

Maria Zuleide dos Santos

Mario Aparecido da Silva

Naldir Pereira dos Santos

Maria Lucia da Silva Araujo

Maria Marques Barbosa

Maria Regina da Silva

Marilyn da Silva Oliveira

Mario Rodrigues Moreira

Milton Mota de Oliveira

Moacir Ferreira de Moraes

Milton Pereira de Oliveira

Milton Rodrigues da Silva

Mirian Felix dos Santos

Moacir Antonio Beatto

Moacir Margarida da Silva

Nair de Lourdes Goncalves da Rocha

Nara Carolina Silveira Machado

Narcisa Pires Passos

Natal Marques da Cruz

Natalicio Lopes da Costa

Natalina de Fatima Oliveira da Silva

Natalino Ribeiro da Cruz

Nauizia Rocha

Neide Vieira Nogueira Gomes

Nelci Aparecida Cardoso

Nelci Fernandes

Nelson Gregorio Eleuterio

Nelson Lopes Pinheiro

Nelson Nicolau dos Santos

Nelson Rodrigues dos Santos

Nelson Severino Garcez

Neovanes Bernardino da Silva

Neuracy Guimaraes de Oliveira da Cruz

Neusa dos Santos Andrade

Neuton Aparecida Correia

Neuza Cabral

Processo nº 1002799-18.2021.4.01.4100 (Ofício nº 031/2026)

Casos de cancelamento ou retenção por óbito/regularização de CPF:

José Ramos Junior

José Roberto da Silva

Luiz Bento Pereira

Manoel Felix do Nascimento

Sebastiao Lirio de Morais

Sinval Antonio da Silva

Severino Nogueira

Como proceder?

Caso o seu nome ou o de um familiar falecido conste nas listas acima, o beneficiário direto ou o herdeiro legal deve entrar em contato com a Secretaria de Assuntos Jurídicos do SINDSEF/RO dentro de 30 dias, presencialmente na Sede Administrativa em Porto Velho, nas Coordenações Regionais no Interior ou através do WhatsApp 69 99212-0407.

O setor jurídico fornecerá a relação de documentos necessários (tais como certidões de óbito, documentos pessoais e inventários/formais de partilha, quando aplicável) para formalizar a regularização perante a 2ª Vara Federal Cível de Porto Velho e garantir a devida liberação dos valores.