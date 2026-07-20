Prefeitura indorma qu está trabalhando para solucionar uma instabilidade temporária nas linhas de telefonia

Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação. Sabemos que a comunicação é fundamental para atender bem nossa comunidade. No momento, estamos trabalhando para solucionar uma instabilidade temporária nas linhas de telefonia da Prefeitura.
Enquanto normalizamos o atendimento, você pode entrar em contato conosco através do e-mail:
Informações importantes sobre o atendimento:
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Prioridade de atendimento: Os cidadãos que comparecem presencialmente à Prefeitura têm prioridade no atendimento, garantindo que todos sejam acolhidos com a devida atenção.
Nossa equipe está empenhada em retomar todas as atividades o mais breve possível, inclusive com o retorno do atendimento via chatbot.
Agradecemos sua compreensão e continuamos à disposição para ouvir você, espigãoense.
Juntos, construímos uma Espigão d'Oeste cada vez melhor!
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