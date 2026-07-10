Prefeitura fortalece a cultura e a educação com sanção da Lei de Valorização dos Autores Locais

Por Assessoria

Publicada em 10/07/2026 às 14h37

A Prefeitura de Rolim de Moura deu mais um importante passo na valorização da cultura e da educação do município. Na manhã desta sexta-feira (10), o prefeito Aldo Júlio sancionou a lei que institui a Política Municipal de Valorização de Autores Locais nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino.

A assinatura da nova legislação ocorreu no gabinete do prefeito e contou com a presença de escritores, autores locais, secretários municipais e representantes da comunidade cultural, em um momento marcado pelo reconhecimento da produção literária do município e pelo compromisso da administração com o fortalecimento da identidade cultural de Rolim de Moura.

A lei, originada do Projeto de Lei nº 073/2026, de autoria do vereador Marquinho do Som, estabelece diretrizes para incentivar o conhecimento e a valorização das obras produzidas por escritores locais no ambiente escolar, aproximando os estudantes da história, da cultura e dos talentos do município.

Durante a solenidade, diversos escritores e autores locais acompanharam a sanção da lei e celebraram a conquista, considerada um marco para a literatura regional. Também participaram do ato os secretários municipais de Cultura, Educação, Procuradoria e Planejamento, reforçando o trabalho integrado da administração municipal em prol do desenvolvimento cultural e educacional.

Conforme a legislação, são considerados autores locais aqueles que possuem vínculo comprovado com a produção literária e cultural de Rolim de Moura, abrangendo obras de caráter cultural, histórico, infantojuvenil e técnico-científico relacionadas ao desenvolvimento do município.

Com a sanção da lei, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a promoção de políticas públicas que incentivam a educação, preservam a memória da cidade e reconhecem o trabalho de escritores que contribuem para a construção da identidade cultural de Rolim de Moura.