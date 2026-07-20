Prefeitura de Porto Velho amplia proteção animal com mais de 2 mil ocorrências atendidas no primeiro semestre 

Por Jhon Silva

Publicada em 20/07/2026 às 11h19

A Prefeitura de Porto Velho tem reforçado o combate aos maus-tratos contra animais por meio da intensificação da fiscalização e da responsabilização de infratores. Somente no primeiro semestre deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) realizou mais de 2 mil atendimentos relacionados à proteção animal, resultado do fortalecimento das ações da Coordenadoria de Proteção Animal e da parceria com a população por meio das denúncias.

Os atendimentos ocorreram após denúncias encaminhadas ao canal da Sema e envolveram apuração de maus-tratos, fiscalização e adoção das medidas administrativas e legais previstas na legislação. O trabalho da Prefeitura busca garantir uma resposta rápida às ocorrências e ampliar a proteção dos animais em toda a capital.

A Prefeitura mantém um canal exclusivo para denúncias de maus-tratos, permitindo que equipes da Sema atuem rapidamente na apuração dos casos e adotem as medidas administrativas e legais cabíveis.

O prefeito Léo Moraes afirmou que o município tem atuado com firmeza para proteger os animais e responsabilizar quem pratica esse tipo de crime. "Tratou mal, machucou ou agiu de forma errada com animal, vai ser multado e responsabilizado. Sabemos que a causa animal precisa avançar e estamos atentos, fazendo o possível para garantir esses avanços".

De acordo com o coordenador de Proteção Animal, André Oliveira, o aumento das denúncias também demonstra que a população está cada vez mais consciente da importância de comunicar situações de maus-tratos.

"Nosso trabalho é dar uma resposta rápida às denúncias e garantir que cada caso seja apurado. A participação da população é fundamental para que possamos identificar os responsáveis e proteger os animais. Quanto mais informações, fotos ou vídeos forem encaminhados, mais eficiente será a atuação das equipes".

Como denunciar

Quem presenciar casos de maus-tratos contra animais pode encaminhar vídeos, fotos e informações por meio do app PVH+. As informações recebidas são analisadas pelas equipes de fiscalização, que realizam as diligências e adotam as providências previstas na legislação.

A Prefeitura destaca que a participação da população é essencial para fortalecer o combate aos maus-tratos. Cada denúncia recebida permite uma atuação mais rápida das equipes da Sema, contribuindo para retirar animais de situações de risco, responsabilizar infratores e tornar Porto Velho uma cidade cada vez mais segura para os animais.