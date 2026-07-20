Parceria transforma mercadorias apreendidas em apoio às famílias atingidas pelas inundações

Por Jhon Silva

Publicada em 20/07/2026 às 11h50

As famílias atingidas pelas inundações em Porto Velho contarão com um importante reforço nas ações de assistência humanitária. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC), recebeu da Receita Federal do Brasil um lote de mercadorias apreendidas avaliado em R$ 1.408.323,16, que será destinado ao atendimento da população afetada e ao fortalecimento das atividades operacionais da Defesa Civil.

Prefeitura recebeu um lote de mercadorias apreendidas que será utilizado para atender a população afetada por desastres

A destinação foi formalizada por meio do Ato de Destinação de Mercadorias nº 0200100/000161/2026, de 15 de julho de 2026. Os materiais estavam armazenados na Inspetoria da Receita Federal em Guajará-Mirim e agora passam pelos procedimentos de conferência, triagem, classificação e organização antes de serem distribuídos às famílias, seguindo critérios técnicos e de transparência.

Entre os itens recebidos estão centenas de milhares de peças de vestuário, roupas infantis e adultas, calçados, cobertores, mantas, toalhas, barracas, lonas, mochilas, brinquedos, lanternas, ventiladores e outros materiais que poderão atender diretamente quem mais precisa. Parte dos equipamentos também será incorporada à estrutura da Defesa Civil para ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência.

Para o prefeito Léo Moraes, a parceria demonstra que a união entre instituições públicas gera resultados concretos para quem enfrenta momentos de maior vulnerabilidade. "Essa é uma conquista importante, cada peça recebida representa dignidade, acolhimento e esperança para famílias que enfrentaram os impactos das enchentes. Agradecemos à Receita Federal e a todas as instituições parceiras por compreenderem a importância dessa ação, que fortalece nossa capacidade de cuidar das pessoas quando elas mais precisam."

Mobilização integrada

Forças de segurança e órgãos parceiros atuaram em conjunto na destinação de mercadorias apreendidas para ações humanitárias em Porto Velho

A retirada e o transporte das mercadorias mobilizaram uma grande força-tarefa envolvendo instituições federais, estaduais e municipais. A operação reuniu veículos, equipes e estruturas logísticas para garantir que todo o material fosse transportado de Guajará-Mirim até Porto Velho com segurança.

Participaram da ação a Receita Federal do Brasil, o Exército Brasileiro, por meio da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, a Defesa Civil Estadual, a Polícia Militar de Rondônia, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), o Sesc Mesa Brasil e diversas secretarias da Prefeitura de Porto Velho.

O diretor executivo da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil, coronel Marcelo Duarte, ressaltou que a operação representa a força da integração entre os órgãos públicos. "Nenhuma instituição consegue enfrentar sozinha os desafios provocados por um desastre. Essa operação mostrou que, quando trabalhamos de forma integrada, conseguimos ampliar nossa capacidade de resposta e garantir que a ajuda chegue às famílias com mais rapidez, organização e eficiência."

A iniciativa reforça o princípio de que a Defesa Civil é construída por meio da cooperação entre diferentes instituições e pela união de esforços em favor da proteção da vida. Mais do que uma operação logística, a ação representa solidariedade, planejamento e compromisso com a recuperação das famílias atingidas pelas inundações.

Fonte documental: Ato de Destinação de Mercadorias nº 0200100/000161/2026, Receita Federal do Brasil, de 15 de julho de 2026.