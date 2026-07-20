Paciente com Parkinson volta a mover as mãos durante cirurgia após 14 anos
Por Cacoal Notícias
Publicada em 20/07/2026 às 10h07
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Um procedimento realizado em Cacoal (RO) ganhou destaque nas redes sociais após mostrar um paciente com Doença de Parkinson recuperando os movimentos ainda durante a cirurgia.

As imagens foram divulgadas pelo neurocirurgião Dr. Edilton Oliveira dos Santos, que integra a equipe responsável pelo procedimento e também é secretário de Estado da Saúde. No vídeo, é possível ver a resposta imediata do paciente, que convivia com a doença há cerca de 14 anos.

A cirurgia, realizada com o paciente acordado, permite que os médicos acompanhem em tempo real a melhora dos movimentos e façam os ajustes necessários durante o procedimento.

Apesar de não representar a cura do Parkinson, a técnica pode reduzir tremores, rigidez, lentidão dos movimentos e outros sintomas, proporcionando mais autonomia e qualidade de vida para pacientes selecionados.

O caso também destaca o avanço da neurocirurgia em Rondônia, mostrando que procedimentos de alta complexidade já são realizados no interior do Estado.

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