O TEMPO E A TEMPERATURA: Confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta segunda-feira (20)

Por Viviane Bessa

Publicada em 20/07/2026 às 08h00

A Região Norte inicia a segunda-feira (20) com previsão de muitas nuvens e chuva isolada na maior parte dos estados. As instabilidades permanecem concentradas principalmente sobre áreas da Amazônia, enquanto o Tocantins terá condições de tempo mais estáveis, com predomínio de poucas nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a capital Palmas terá poucas nuvens, com temperaturas entre 23°C e 35°C. Nas demais áreas do estado, a previsão também indica tempo estável, especialmente nas regiões Ocidental e Oriental do Tocantins, onde o predomínio é de pouca nebulosidade.

No Pará, Belém terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 24°C e máxima de 33°C. O mesmo cenário se estende por grande parte das demais regiões, enquanto áreas do Sudoeste e do Sudeste Paraense apresentam apenas variação de nebulosidade.

No Amapá, Macapá registra previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com temperaturas entre 24°C e 32°C. A condição também predomina nas regiões Norte e Sul do estado, favorecendo a ocorrência de chuva ao longo do dia.

Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 25°C e máxima de 33°C. A previsão é semelhante para as regiões Norte e Sul de Roraima, onde a nebulosidade permanece elevada.

No Amazonas, a capital Manaus terá muitas nuvens com chuva isolada, com temperaturas variando entre 25°C e 33°C. A previsão também vale para o Norte, Centro, Sudoeste e Sul Amazonense.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 23°C e máxima de 36°C. Nas regiões Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé, o tempo segue com bastante nebulosidade e possibilidade de chuva ao longo do dia.

No Acre, Rio Branco terá muitas nuvens com chuva isolada, com temperaturas entre 22°C e 32°C. A mesma condição é prevista para o Vale do Acre e o Vale do Juruá, onde a umidade favorece a formação de áreas de instabilidade.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).