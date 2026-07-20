Novo aparelho de ultrassonografia fortalece atendimento às gestantes no Creami

Por Jhon Silva

Publicada em 20/07/2026 às 11h45

O novo Centro Regional Especializado de Atenção Materno Infantil Madeira-Mamoré (Creami), inaugurado na Zona Leste de Porto Velho, passou a contar com um moderno aparelho de ultrassonografia que amplia a capacidade de atendimento às gestantes de alto risco e garante mais rapidez no diagnóstico e no acompanhamento da gravidez.

Instalado em uma estrutura planejada para oferecer assistência especializada, o equipamento permite que as pacientes realizem consultas e exames no mesmo local, reduzindo deslocamentos e proporcionando mais conforto durante o pré-natal.

Para a secretária-adjunta da Semusa, Mariana Prado, a disponibilidade da ultrassonografia dentro da própria unidade representa um ganho importante para a qualidade do atendimento.

"A gestante passa a realizar o exame durante o próprio acompanhamento, sem precisar buscar outro serviço. Isso agiliza a conduta médica, fortalece o cuidado integral e oferece mais segurança para a mãe e o bebê."

Equipamento permite que as pacientes realizem consultas e exames no mesmo local

O prefeito Léo Moraes disse que o investimento fortalece a rede municipal de saúde e amplia o acesso a um atendimento mais humanizado.

"O Creami foi estruturado para reunir profissionais e equipamentos no mesmo espaço. A ultrassonografia faz parte desse cuidado, permitindo diagnósticos mais rápidos e um acompanhamento mais eficiente para as gestantes de alto risco, principalmente na Zona Leste."

Além da sala de ultrassonografia, o Creami conta com consultórios especializados, equipe multiprofissional e estrutura preparada para oferecer atendimento completo às gestantes encaminhadas pela rede municipal de saúde.