Motoristas devem ficar atentos à nova mão única em frente à Escola Maria Lira e à Creche Municipal

Por Assessoria

Publicada em 20/07/2026 às 11h37

A Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRAN) informa que, visando proporcionar maior segurança aos estudantes, pais, professores e demais usuários da via, bem como melhorar a fluidez do trânsito nos horários de entrada e saída das aulas, foi implantada mão única de circulação no trecho localizado em frente à Escola Maria Lira e à Creche Municipal.

Com a alteração, fica proibido o trânsito de veículos no sentido Bairro Centenário → Avenida 25 de Agosto. A circulação será permitida apenas no sentido oposto, conforme a nova sinalização implantada.

A medida foi adotada em razão de a via possuir pista única com circulação em duplo sentido, situação que vinha gerando conflitos entre veículos, especialmente nos horários de maior movimento escolar, comprometendo a segurança e a fluidez do tráfego.

O COMTRAN solicita a compreensão e a colaboração de todos os condutores para que respeitem a nova sinalização, contribuindo para um trânsito mais seguro e organizado.

COMTRAN – Coordenadoria Municipal de Trânsito de Rolim de Moura

Segurança no trânsito é responsabilidade de todos.