Irã ataca bases dos EUA no Kuwait e Barém e diz ter matado soldados

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 20/07/2026 às 10h28

O Irã anunciou hoje que vários soldados norte-americanos morreram em novos ataques contra alvos militares dos Estados Unidos no Kuwait, numa nova onda de operações de

Os ataques atingiram bases militares, radares, centros de comunicação, depósitos de combustível, aeronaves e várias pontes.

"Os poderosos combatentes das Forças Terrestres da Guarda Revolucionária atacaram o local de concentração das forças agressoras em Arifjan, no Kuwait, e provocaram a morte de vários militares", afirmou a força de elite iraniana em um comunicado divulgado pela agência Fars e reproduzido pela EFE.

A declaração foi feita um dia depois de os Estados Unidos desmentirem as alegações do Irã de que suas forças haviam matado militares norte-americanos em um ataque à zona militar de Al Tanf, na Síria.

A Guarda Revolucionária informou ainda que, em outro ataque com drones, destruiu o radar da base norte-americana de Ali Al Salem, no Kuwait, além de um hangar de reparo e manutenção de armamentos e um abrigo para drones.

Em outro comunicado, a Guarda Revolucionária afirmou também ter realizado "operações contundentes" com drones e mísseis contra o cais de apoio e abastecimento de combustível da frota norte-americana no porto de Al Ahmadi, no Kuwait, e contra a área onde estavam concentradas aeronaves de combate inimigas na base de Sheikh Isa, no Bahrein.

O Kuwait informou neste sábado que uma segunda usina de geração de energia e dessalinização de água foi atingida pelo Irã, provocando um incêndio e obrigando a paralisação de várias unidades de produção.

Além disso, o Irã afirmou ter destruído o centro de inteligência conhecido como "Batelco", no Bahrein, assim como um centro norte-americano de comunicações e inteligência de sinais no Kuwait.

Um jornalista da agência AFP, na capital do Bahrein, Manama, ouviu várias explosões durante a manhã, após o acionamento das sirenes de alerta.

"Os sistemas de defesa antiaérea da Força de Defesa do Bahrein interceptaram e destruíram vários ataques aéreos traiçoeiros iranianos neste sábado", informou o Exército em comunicado, depois que o Ministério do Interior anunciou que as sirenes de alerta foram acionadas quatro vezes desde o amanhecer.

Por sua vez, o Exército iraniano anunciou que atacou os hangares de aeronaves e os depósitos de combustível das forças norte-americanas na base de Sheikh Isa, no Bahrein, além de várias pontes.

Segundo as Forças Armadas do Irã, esses ataques foram realizados em resposta aos bombardeios norte-americanos contra o território iraniano, que continuaram durante a madrugada deste sábado pelo sétimo dia consecutivo.

"Os países que abrigam militares norte-americanos e colocaram seus territórios à disposição desses agressores criminosos para atacar o Irã devem se preparar para receber uma resposta equivalente", advertiu a Guarda Revolucionária em seu comunicado.

A força militar iraniana afirmou que, por enquanto, optou por atacar alvos militares nos países que abrigam forças dos Estados Unidos, mas alertou que a resposta poderá ser ampliada caso os ataques contra o Irã continuem.