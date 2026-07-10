Implantação do Samu avança e atendimento deve começar em breve em Vilhena 

Por Assessoria

Publicada em 10/07/2026 às 14h31

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deverá entrar em funcionamento em breve em Vilhena, ampliando a rede de atendimento às urgências e emergências no município e em toda a macrorregião sul de Rondônia.

O município foi contemplado com duas novas ambulâncias, entregues pelo Ministério da Saúde durante cerimônia realizada no dia 30 de junho, em Porto Velho. Representando a Prefeitura de Vilhena, o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, participou da solenidade de entrega dos veículos.

As unidades móveis chegaram a Vilhena no dia 3 de julho e foram oficialmente apresentadas à população durante a inauguração da nova recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Nego Moraes.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, até a conclusão das obras da Central de Regulação de Urgências, que está sendo construída ao lado da UPA, o Samu funcionará em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar.

A base provisória será instalada no prédio da Diretoria de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros de Vilhena, localizado na Rua Ricardo Franco, nº 2.236, Centro, ao lado do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (Saae).

Como parte das etapas de implantação do serviço, a Prefeitura também publicou decreto que institui a comissão responsável pelo chamamento público para contratação da organização social que fará o gerenciamento, a operacionalização e a execução das ações de assistência do Samu Regional.

A Central de Regulação de Urgências será responsável por coordenar os atendimentos de toda a macrorregião sul de Rondônia, recebendo as chamadas realizadas por meio do telefone 192 e acionando as equipes conforme a necessidade de cada ocorrência.

O serviço contará com dois tipos de unidades. A Unidade de Suporte Básico (USB) será composta por condutor socorrista e técnico em enfermagem, destinada ao atendimento de ocorrências de menor complexidade. Já a Unidade de Suporte Avançado (USA) será formada por médico, enfermeiro e condutor socorrista, oferecendo atendimento às situações de maior gravidade.