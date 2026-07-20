Grupo terrorista Hamas nomeia novo chefe político

Por g1

Publicada em 20/07/2026 às 09h56

O Hamas anunciou nesta segunda-feira (20) que nomeou Khalil Al-Hayya, o negociador do grupo terrorista como o novo chefe do braço político do grupo.

O grupo estava sem comando desde que o chefe anterior, Yahya Sinwar, morto em combate com forças israelenses em 2024. Sinwar era o último remanescente da formação do alto escalão do Hamas antes da guerra na Faixa de Gaza e considerado o "cérebro" por trás do ataque o grupo terrorista a Israel em 2023, que deu início ao conflito.

Como seu antecessor, Al-Hayya também já exercia uma função estratégica no braço político do Hamas. Ele vinha atuando como o principal negociador do grupo terrorista. E tornou-se uma figura cada vez mais central na liderança do Hamas desde as mortes de Sinwar e de Ismail Haniyeh, morto em um atentado de Israel no Irã há dois anos.

Al-Hayya também estava entre as autoridades de alto escalão que foram alvo de um ataque israelense em Doha, em 2025, informaram autoridades israelenses à agência de notícias Reuters. Ele sobreviveu, ainda a outro ataque de Israel em Gaza que matou seu filho.

O novo chefe político assume o poder no momento em que o Hamas deixa o governo na Faixa de Gaza, que o grupo terrorista comandava desde 2007. Há duas semanas, o Hamas anunciou a dissolução do órgão que governou Gaza.

A saída abre caminho para que um comitê tecnocrático palestino implemente o governo civil no território palestino.