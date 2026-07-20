Estacionamento em 45° no Porto Velho Shopping ajuda população a economizar

Por Letícia Regis

Publicada em 20/07/2026 às 11h52

Após o aumento da taxa das vagas de estacionamento dentro de um dos pontos mais visitados da capital, a solução para economizar está nas redondezas do Porto Velho Shopping.

Para a família que veio de Rolim de Moura visitar a cidade pela primeira vez, foi um alívio encontrar uma vaga sobrando no estacionamento em 45°, ficando mais próximo da entrada e sem pesar tanto no bolso.

“É realmente muito melhor para a população, principalmente pros visitantes conseguirem uma vaga aqui perto, já que dentro do shopping houve esse aumento na taxa e agora passa a pesar mais no bolso da população”, destacou Rose Lopes, feliz com a iniciativa.

Kayque Cordeiro, estudante, passou em uma prova no município e aproveitou o dia livre para conhecer a capital rondoniense, e reforçar os benefícios da implantação.

“Na minha opinião esse estacionamento ajuda muito as pessoas que geralmente são de baixa renda. Às vezes as pessoas só querem vir visitar ou curtir um pouco, e acaba tendo que gastar a mais com estacionamento. E mesmo aqui fora, a gente consegue se sentir seguro, porque sabemos que não tem o risco de alguém bater ou de vir alguém cobrar. Graças a Deus a prefeitura fez isso aqui pela população.”

Hoje, o espaço que antes servia apenas como corredor para a passagem de veículos ganhou um novo significado. A mudança, que pode parecer simples aos olhos de quem passa, representa um alívio diário para centenas de famílias, trabalhadores e visitantes que encontram ali não apenas um lugar para estacionar, mas a certeza de que é possível economizar sem abrir mão da segurança e da praticidade.

A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura de Porto Velho para tornar a mobilidade urbana mais eficiente, aproveitando de forma inteligente os espaços públicos e garantindo benefícios diretos para quem circula pela cidade.

Para o prefeito Léo Moraes, investir em soluções que facilitem a vida da população também significa cuidado.

"Cada vaga implantada aqui representa mais do que um espaço para estacionar. Representa respeito ao cidadão, que agora tem uma alternativa gratuita, segura e organizada para frequentar um dos locais mais movimentados da capital. Nosso compromisso é continuar buscando soluções inteligentes que melhorem a mobilidade e façam diferença na vida das pessoas."

O secretário municipal de Trânsito, em exercício, Tiago Luiz, ressaltou que o projeto demonstra como pequenas intervenções podem gerar grandes resultados.

"Quando reorganizamos o espaço urbano com planejamento, conseguimos oferecer mais fluidez ao trânsito, ampliar a oferta de vagas e proporcionar mais segurança. Hoje, esse estacionamento é um exemplo de como uma ação simples pode trazer benefícios permanentes para toda a população."