Escolas municipais de Cacoal conquistam dez reconhecimentos no Saero 2025

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 20/07/2026 às 14h44

A rede municipal de ensino de Cacoal conquistou dez reconhecimentos pelos resultados alcançados no Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia (Saero) em 2025.

A premiação valoriza o trabalho desenvolvido por estudantes, professores, gestores, equipes pedagógicas, servidores e familiares na busca pelo fortalecimento da educação pública municipal.

Ao todo, nove escolas aparecem na relação, somando dez reconhecimentos. A EMEIEF Cruzeiro do Norte foi contemplada tanto pelo desempenho das turmas do 2º ano quanto pelo Destaque Estadual referente ao 3º ano do Ensino Fundamental.

Os indicadores refletem avanços na leitura, na escrita e na Matemática. Os resultados também demonstram o trabalho das equipes escolares na identificação das dificuldades e no acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes.

O Saero monitora a qualidade da educação básica nas redes estadual e municipais. As avaliações verificam o desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, oferecendo informações para o planejamento pedagógico, a definição de metas e a elaboração de políticas públicas.

O desempenho das turmas do 2º ano recebe atenção especial por representar uma etapa decisiva da alfabetização. Os dados permitem que professores e gestores identifiquem habilidades que precisam ser reforçadas e desenvolvam ações de recomposição da aprendizagem.

Os resultados também integram o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Rondônia (Idero), utilizado para acompanhar a evolução das unidades escolares e orientar estratégias de melhoria do ensino.

Excelência com Equidade

Entre os reconhecimentos está o Prêmio Excelência com Equidade 2025, vinculado ao Programa de Alfabetização na Idade Certa (ProAlfa). A iniciativa contempla escolas que alcançam bons resultados ou apresentam crescimento nos indicadores educacionais.

O fortalecimento dessa política conta com a participação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio do Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que promove acompanhamento, formação profissional e apoio às redes de ensino.

Melhores resultados no 2º ano

As escolas reconhecidas pelo desempenho das turmas do 2º ano do Ensino Fundamental foram:

EMEIEF Anita Garibaldi, dirigida por Humberto Rodrigues;

EMEIEF Rodolfo Luchtenberg, dirigida por Itatiany Alves de Oliveira;

EMEIEF Cruzeiro do Norte, dirigida por Luciene Felipe Lagasse;

EMEIEF Presidente Médici, dirigida por Edemir Moura Campos.

Melhores evoluções no 2º ano

As unidades premiadas pelo crescimento apresentado nos indicadores foram:

EMEIEF José Mauro de Vasconcelos, dirigida por Maria do Carmo Lopes Milani Sousa;

EMEIEF Santos Dumont, dirigida por Rosilene Rodrigues de Lacerda;

EMEIEF Dr. João de Deus Simplício, dirigida por Cleudo Pinheiro da Silva;

EMEIEF Maria Socorro Viana de Almeida, dirigida por Willian Rafael da Silva França.

Destaques estaduais do Saero

A EMEIEF Cruzeiro do Norte, sob a direção de Luciene Felipe Lagasse, recebeu o Destaque Estadual pelo desempenho das turmas do 3º ano do Ensino Fundamental.

A EMEIEF Monteiro Lobato, dirigida por Enoc Rodrigues, foi reconhecida pelos resultados das turmas do 3º e do 5º ano do Ensino Fundamental.

Além de reconhecer o desempenho das escolas, a evolução dos indicadores pode gerar reflexos positivos para todo o município. Os resultados do Saero fazem parte dos critérios utilizados na distribuição da cota-parte do ICMS Educacional.

Os recursos provenientes desse mecanismo podem retornar à população por meio de investimentos em infraestrutura escolar, materiais pedagógicos, formação continuada e ampliação de ações destinadas à aprendizagem.

As conquistas confirmam o avanço da rede municipal e reforçam a importância do trabalho coletivo para oferecer uma educação mais inclusiva, eficiente e preparada para criar novas oportunidades aos estudantes de Cacoal.