Defesa Civil de Guajará-Mirim recebe capacitação sobre mudanças climáticas e prevenção de desastres

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/07/2026 às 16h05

Representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Guajará-Mirim participaram de uma série de capacitações voltadas ao monitoramento ambiental, ao mapeamento de áreas vulneráveis e ao planejamento de ações preventivas diante de eventos climáticos extremos.

As atividades integraram o 2º Workshop sobre Mudanças Climáticas, realizado entre os dias 13 e 17 de julho, no auditório do Instituto Federal de Rondônia, em Ji-Paraná. O encontro reuniu integrantes das Defesas Civis municipais e estaduais, além de instituições parceiras.

Durante a programação, foram ministradas palestras e capacitações por especialistas do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, do Serviço Geológico do Brasil e da Defesa Civil Nacional.

Também foram discutidos sistemas de alerta, estratégias de gestão de riscos, medidas de preparação para emergências e ações destinadas a ampliar a capacidade de resposta dos municípios aos impactos provocados pelas mudanças climáticas.

A troca de experiências entre representantes de diferentes municípios de Rondônia foi outra atividade desenvolvida no workshop. A iniciativa buscou ampliar a integração entre os órgãos de proteção e defesa civil e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas de redução de riscos de desastres.

Segundo a Prefeitura de Guajará-Mirim, a participação da equipe da COMPDEC faz parte das ações de qualificação dos profissionais que atuam na prevenção, preparação e resposta a situações de emergência.

A administração municipal informou ainda que continuará investindo na capacitação das equipes e no fortalecimento das atividades de proteção e defesa civil no município.