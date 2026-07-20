Conferência do IPREJI reuniu servidores, beneficiários e representantes da gestão previdenciária para capacitação

Por Assessoria

Publicada em 20/07/2026 às 09h17

Transparência, diálogo e compromisso com o futuro dos servidores municipais. A II Conferência do IPREJI reuniu servidores, beneficiários e representantes da gestão previdenciária para um momento de capacitação, prestação de contas e audiência pública.

O encontro fortaleceu a transparência, a sustentabilidade do regime próprio e a construção de uma previdência cada vez mais segura para quem dedica seu trabalho ao município.

Atualmente, o IPREJI atende mais de 2 mil segurados e 638 beneficiários, reforçando a importância de uma gestão responsável, participativa e preparada para o futuro.