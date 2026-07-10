cobertura vacinal: População de Rondônia tem até 31 de julho para vacinar durante a campanha contra a gripe 

Por Secom-RO

Publicada em 10/07/2026 às 14h25

A campanha de vacinação contra a gripe da Coordenação Estadual de Imunização da Agevisa-RO, entra na reta final e tem data marcada para encerrar no dia 31 de julho. Iniciada em novembro do ano passado, a mobilização ainda não atingiu a meta estipulada de 90% de cobertura vacinal, registrando um índice geral de apenas 41,88% no Estado, o que equivale a 368.867 doses aplicadas. Embora o grupo de gestantes tenha superado as expectativas com 94,34% de cobertura, os dados acendem um alerta para os grupos de crianças (51,13%) e de idosos (32,30%).

Prazo Limite

A Responsável Técnica da Rede de frio da Agevisa-RO, Eliza Ferraz, ressalta que todos os municípios rondonienses estão plenamente abastecidos com a vacina trivalente, que protege contra os três principais tipos de vírus da Influenza. “O imunizante está disponível tanto para os grupos prioritários quanto para a população em geral que ainda não se vacinou”.

A Agevisa-RO reforça que, após o encerramento do prazo em 31 de julho, as doses só voltarão a ser disponibilizadas em novembro deste ano, com a abertura da campanha de 2026. Por isso, a recomendação é que os cidadãos procurem o posto de saúde mais próximo o quanto antes.

Espaço Saúde

Para garantir um atendimento ágil e seguro a população conta também com o Espaço Saúde, localizado no Shopping de Porto Velho. O local conta com uma equipe da Agevisa-RO. É indispensável apresentar a caderneta de vacinação e o CPF no momento do atendimento. O espaço funciona no primeiro piso entre 10h e 21h de forma a acolher os cidadãos com segurança, sendo recomendado que os pais ou responsáveis acompanhem as crianças e evitem aglomerações, respeitando o fluxo de atendimento indicado pelas equipes de enfermagem locais.

Mudanças à vista

Está em fase de introdução a nova vacina Pneumocócica 20 (Pneumo 20) no calendário de crianças menores de 5 anos e para a alteração no esquema da vacina contra a paralisia infantil (VIP), que passará a contar com um novo reforço aos 4 anos de idade a partir de 3 de agosto de 2026.