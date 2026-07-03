Centro-esquerda formata parceria para as eleições, Argentina e Cabo Verde pela Copa do Mundo, PRD tem seis deputados pré-candidatos à reeleição

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/07/2026 às 14h00

Eleições – O tempo vai passando muito rápido e a Copa do Mundo de futebol chegando ao final. Faltam pouco mais de duas semanas para que se conheça o vencedor, a seleção campeã do mundo. Além da Copa também temos as eleições gerais (presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, além da Câmara Federal e Assembleias Legislativas), que serão realizadas em outubro. Desde o dia 1º, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores estão de recesso, situação que permanecerá até o final deste mês de julho. O Congresso (Senado e Câmara) iniciará o recesso a partir do da 18 permanecendo até 31 de julho, retornando em 1º de agosto. Até o dia 19, quando será conhecido o novo campeão do mundo, a mobilização política continuará sendo moderada, como agora, mas a partir do dia 20 será acelerada.

Convenções – Um dia depois do final da Copa do Mundo de Futebol, no dia 20 deste mês, os partidos políticos já poderão realizar as convenções partidárias para escolha dos candidatos aos diversos cargos que estarão em disputa. Só não teremos eleições para prefeito, vice e vereador, que foram realizadas em 2024 e os vitoriosos assumiram no dia 1º de janeiro de 2025. As eleições presidenciais predominam no noticiário nacional, mas em nível regional, a escolha do governador e do vice monopolizam as ações político-eleitorais. Em seguida a disputa pelas 24 cadeiras na Assembleia Legislativa (Ale) também provoca intensa movimentação, já que há possibilidade de concorreram de 200 a 300 candidatos. As oito vagas à Câmara Federal e as duas ao Senado também motivam o eleitorado, menos que as demais.

Centro-esquerda – Desde 2025 que os partidos de centro-esquerda tentam se unir para disputar as eleições gerais de outubro deste ano. Um dos cabeças do movimento, o ex-senador Acir Gurgacz chegou a formar a Frente Progressista (FP), que realizou várias reuniões em Ji-Paraná, Vilhena e outros municípios polarizados, mas não teve solução de continuidade. A FP era composta pelo PT, PDT, PSB, PCdoB, PV, Psol, Rede e MDB e tinha o presidente regional do MDB, senado r Confúcio Moura, como nome forte para disputar o Governo do Estado. A meta era retomar a hegemonia política do Estado, que está com os partidos de centro-direita, que tem o governador Marcos Rocha (dois mandatos seguidos), hoje presidindo o PSD, mas foi eleito em 2018, na época pelo PSL e reeleito em 2022, pelo União Brasil (UB).

Centro-esquerda II – Os líderes dos partidos não conseguiram formatar o grupo e as reuniões dos membros da Frente Progressista acabaram debandando e hoje desapareceu. Mas nos bastidores crescem os comentários que estaria sendo composta uma nova parceria entre partidos de centro-esquerda para disputar as eleições deste ano. Seriam no mínimo oito partidos formados pelo PT com o pré-candidato Expedito Netto, o MDB tendo Pedro Abib, Luiz Carlos Teodoro (Psol) e Samuel Costa (PSB). A expectativa é que esse movimento deva crescer, após o final da Copa do Mundo em razão de o período de abertura das convenções partidárias para escolha dos candidatos, iniciando no dia 20 e terminando em 5 de agosto. A campanha política já seria aberta no dia 16 de agosto, após o período de registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Como já dizia o saudoso e sábio, ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que “política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”. Vamos aguardar o final da Copa do Mundo torcendo para que o Brasil seja campeão.

Deputados – Na atual legislatura a região polarizada por Ariquemes tem vários deputados em busca de um novo mandato. Estão na lista Alex Redano (Republicanos), presidente da Ale-RO, delegado Lucas Torres (PL) de Buritis e Pedro Fernandes (PRD) Cujubim. O delegado Rodrigo Camargo (Podemos) Ariquemes é pré-candidato a vice-governador do senador Marcos Rogério (PL). Sem paixões e analisando o trabalho do grupo em favor da região e do Estado, pois os deputados são “estaduais” e não regionais, todos têm boas condições de reeleição. Para o lugar de Camargo a região tem um nome expressivo para preencher a vaga, a empresária Marlei Mezzomo (PP). Ela foi derrotada na disputa pela prefeitura por Carla Redano (UB) em 2024 pela diferença de 82 votos. Mezzomo é pré-candidata a deputada estadual e vem conseguindo um bom desempenho nas pesquisas de órgãos especializados e enquetes de veículos de comunicação (rádio, TV, site, jornal).

Respigo

Na coluna de quarta-feira postamos que o Brasil estava caminhando para o pentacampeonato mundial, após a vitória (2x1) conta o Japão. Penta o Brasil já é, agora está em busca do hexacampeonato +++ No domingo (5) a partir das 15 horas a seleção volta a campo para enfrentar a Noruega. Já bem motivado, após a vitória contra o Japão, o grupo de Carlo Ancelotti, mesmo com a maioria de os jogadores escalada por empresários deverá vencer e seguir em frente +++ Hoje às 17 horas jogam Argentina e Cabo Verde, pela Copa do Mundo. Uma vitória de Cabo Verde seria um elefante com as listras da zebra +++ O PRD presidido no Estado por Anderson Dias, aliado de o governador Marcos Rocha (PSD), tem uma lista considerável de pré-candidatos a deputado estadual. Dentre eles seis deputados estaduais que buscam a reeleição +++ Estão na relação Rosângela Donadon (Vilhena), Edevaldo Neves (PVH)), Ribeiro do Sinpol (PVH), Pedro Fernandes (Cabixi), Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé). Também está filiado ao partido Jean Oliveira (PVH), que a princípio está inelegível +++ Na relação está relacionado o ex-prefeito de Ouro Preto do Oeste, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-chefe da Casa Civil, ex-secretário da Agricultura de Porto Velho, Carlos Magno. Sem dúvida um grupo com chances reais de sucesso nas urnas nas eleições gerais de outubro.

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