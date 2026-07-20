Por Assessoria

Publicada em 20/07/2026 às 15h09

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa que a campanha de vacinação contra a Influenza será encerrada no dia 31 de julho.

Até essa data, o imunizante continuará disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A vacina pode ser aplicada em pessoas a partir dos 06 meses de idade, principalmente em idosos com 60 anos ou mais, gestantes, pessoas com doenças crônicas e transplantados.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barbosa, reforçou a importância da imunização. “A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir a Influenza e reduzir o risco de complicações. A doença pode evoluir para quadros mais graves, como pneumonia, infecções de ouvido e outras condições que, muitas vezes, exigem internação hospitalar. Por isso, é fundamental que a população aproveite os últimos dias da campanha para se vacinar”, destacou.