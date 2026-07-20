Atendimento ágil da equipe da Policlínica Ana Adelaide garante assistência segura a adolescente em situação de emergência

Por Taiana Mendonça

Publicada em 20/07/2026 às 11h43

A agilidade e o preparo da equipe da Policlínica Ana Adelaide foram determinantes para garantir um atendimento seguro a um adolescente de 13 anos que chegou à unidade, nesta semana, necessitando de assistência médica imediata.

A ocorrência teve início quando o motorista de um ônibus escolar procurou auxílio na unidade ao perceber que um dos estudantes apresentava um quadro de saúde preocupante. Diante da situação, o médico plantonista, Dr. Lucas Mourão, dirigiu-se imediatamente até o veículo e iniciou a avaliação clínica ainda no interior do ônibus, antes mesmo da retirada do paciente.

Durante a abordagem inicial, foi identificado rebaixamento do nível de consciência do adolescente, exigindo uma atuação rápida, técnica e coordenada de toda a equipe.

Com o apoio dos profissionais de segurança da unidade, o paciente foi retirado do ônibus de forma segura e encaminhado para atendimento na Policlínica Ana Adelaide. Na unidade, recebeu monitorização contínua, avaliação médica, estabilização clínica e acompanhamento multiprofissional.

“Em situações de urgência, cada minuto faz diferença. A avaliação imediata permitiu que a equipe iniciasse rapidamente as condutas necessárias para garantir um atendimento seguro ao paciente”, destacou o médico plantonista Dr. Lucas Mourão.

Após permanecer em observação e apresentar evolução clínica satisfatória, o adolescente recebeu alta médica na presença dos responsáveis legais, conforme os protocolos assistenciais da unidade.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ocorrências como essa demonstram a importância de investir continuamente na qualificação das equipes e no fortalecimento da rede municipal. “A atuação integrada dos profissionais reforça o compromisso da nossa gestão com uma assistência ágil, segura e humanizada, garantindo que a população receba um atendimento de qualidade em todos os momentos.”

O prefeito Léo Moraes destacou que a resposta da equipe da Policlínica Ana Adelaide demonstra o resultado dos investimentos realizados na saúde do município. “Seguimos fortalecendo nossa rede de saúde para garantir um atendimento cada vez mais eficiente e seguro à população. Parabenizo toda a equipe da Policlínica Ana Adelaide pela atuação rápida, técnica e humanizada, que fez a diferença nesse atendimento.”