Agrotec 2026 reúne expositores para alinhamento dos preparativos da feira 

Por Jean Carla Costa

Publicada em 20/07/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realizará uma reunião de alinhamento com empresários e expositores que participarão da 2ª edição da Agrotec 2026.

O encontro acontecerá na quarta-feira, 22 de julho, às 17h, na Mitsubishi, localizada na avenida Jorge Teixeira, nº 700, em Porto Velho. Durante a reunião, serão apresentadas orientações sobre a organização, a estrutura e a participação dos expositores na feira.

De acordo com o secretário da Semagric, Douglas Bener, o diálogo com os participantes é fundamental para garantir uma programação organizada e atrativa.

Serão apresentadas orientações sobre a organização, a estrutura e a participação dos expositores na feira

“Queremos ouvir os empresários e expositores, esclarecer dúvidas e alinhar todas as ações. A participação de cada parceiro é essencial para construirmos uma Agrotec ainda mais forte, valorizando a produção local e gerando oportunidades para Porto Velho”, destacou o secretário.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a Agrotec se consolida como um importante espaço para fortalecer o setor produtivo e impulsionar a economia local.

"A Agrotec é uma vitrine para o potencial do nosso campo e uma oportunidade de aproximar produtores, empresários e investidores. Esse alinhamento com os expositores é essencial para realizarmos uma feira cada vez mais organizada, inovadora e capaz de gerar negócios, emprego e renda para Porto Velho", afirmou o prefeito.

A Agrotec 2026 será realizada de 26 a 30 de agosto, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, reunindo produtores rurais, empresas, instituições e a comunidade em uma programação voltada ao agronegócio, à agricultura familiar, à tecnologia e à inovação.