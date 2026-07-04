4ª Edição do Etnoturismo na aldeiaLaje Velho reforça valorização da cultura dis povos originários

Por João Teixeira/Guajará Noticias

Publicada em 20/07/2026 às 08h46

A quarta edição do projeto "Guajará Tem Etnoturismo", realizada na manhã do último sábado (18), na Aldeia Laje Velho, em Guajará-Mirim (RO), reuniu visitantes de diferentes regiões do estado e também de outras unidades da Federação, consolidando a iniciativa como uma importante ferramenta de valorização dos povos originários, preservação do patrimônio cultural imaterial e fortalecimento do turismo de base comunitária.

A equipe do Guajará Notícias, representada pelo jornalista e radialista João Teixeira, acompanhou a programação ao lado do vice-prefeito Ricardo Lira Maia (Ricardinho), observando de perto as atividades desenvolvidas pela comunidade indígena da etnia Wari, conforme a organização local, sempre respeitando os protocolos culturais estabelecidos pelas lideranças tradicionais.

Desde a chegada à aldeia, os visitantes foram recebidos pelos indígenas com uma cerimônia de acolhimento, marcada por apresentações culturais e pela exposição de elementos tradicionais da comunidade. Antes do início das atividades, o cacique reuniu todos os participantes em uma casa tradicional construída em madeira e cobertura de palha, onde apresentou as normas de visitação, orientações de convivência e esclarecimentos sobre a importância do respeito aos espaços sagrados, aos costumes e à organização social da comunidade.

Somente após a autorização formal da liderança indígena teve início a programação cultural, composta por apresentações de danças tradicionais, manifestações artísticas e atividades de interação cuidadosamente conduzidas pelos próprios integrantes da aldeia.

Entre as experiências oferecidas aos visitantes estiveram a pintura corporal com grafismos tradicionais, demonstrações de práticas culturais transmitidas entre gerações e a degustação de alimentos típicos produzidos pela comunidade, incluindo o tradicional gongo, preparado conforme os costumes locais, além de produtos extraídos do babaçu e outros alimentos característicos da culinária indígena.

Outro momento marcante da programação foi o ritual simbólico de proteção realizado antes da entrada na trilha ecológica que conduz às cachoeiras existentes no território da comunidade. A cerimônia, conduzida conforme a tradição local, representa um elemento cultural de recepção e integração dos visitantes ao ambiente natural, preservando os conhecimentos ancestrais transmitidos pelos mais velhos às novas gerações.

Durante a caminhada, os participantes conheceram áreas de significativa importância histórica e cultural para a comunidade, incluindo locais considerados tradicionais pela memória oral dos povos originários, cujas narrativas integram a identidade coletiva da aldeia e são compartilhadas com autorização das lideranças indígenas.

Após o percurso ecológico, os visitantes retornaram ao espaço central da aldeia, onde foi servido um lanche regional preparado exclusivamente com alimentos presentes na cultura alimentar tradicional indígena. O cardápio incluiu peixe moqueado em folha de bananeira, peixe assado, mandioca, banana cozida, frutas da região, açaí produzido na própria comunidade e outros alimentos cultivados ou coletados conforme os saberes tradicionais.

O encerramento da programação ocorreu com apresentações dos guerreiros da aldeia, que executaram danças cerimoniais representativas da cultura indígena, proporcionando aos visitantes um momento de integração e valorização das tradições ancestrais preservadas pela comunidade.

O prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Garcia de Oliveira (Netinho), participou das atividades ao longo da manhã e destacou que o fortalecimento do etnoturismo representa uma importante política pública de valorização cultural e desenvolvimento sustentável.

Segundo o prefeito, a iniciativa permite divulgar a riqueza cultural dos povos originários, promovendo geração de oportunidades para as comunidades indígenas sem descaracterizar seus modos de vida, seus costumes e sua relação histórica com o território.

O vice-prefeito Ricardo Lira Maia (Ricardinho) também comemorou o crescimento do projeto. Em entrevista ao Guajará Notícias, afirmou que a quarta edição demonstra o fortalecimento do etnoturismo em Guajará-Mirim, ressaltando que grupos organizados de diversas cidades de Rondônia e até de outros estados já mantêm contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em busca de informações para futuras visitas.

De acordo com Ricardinho, novas caravanas já confirmaram presença nas próximas edições, evidenciando o potencial da iniciativa como instrumento de promoção turística, educação intercultural e valorização dos conhecimentos tradicionais dos povos originários.

O projeto reforça o conceito de turismo de base comunitária, modalidade que busca conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental, respeito à autonomia das comunidades tradicionais e valorização do patrimônio cultural, permitindo que os próprios povos indígenas conduzam e apresentem sua história, seus costumes e suas tradições aos visitantes.

Guajará-Mirim demonstra, mais uma vez, que possui um dos maiores patrimônios culturais da Amazônia. Mais do que turismo, o município oferece uma experiência de aprendizado, respeito e valorização dos povos originários, consolidando o lema que ganha cada vez mais força: "Guajará tem Turismo. Guajará tem Etnoturismo."