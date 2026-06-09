Netinho é internado na UTI após exames

Por IG

Publicada em 09/06/2026 às 11h08

O cantor Netinho, de 59 anos, foi internado mais uma vez para continuar o tratamento contra o câncer. Num post nas redes sociais, o famoso afirmou que está na UTI do Hospital Aliança Star, em Salvador, e contou que iniciará uma nova etapa da recuperação.

A internação aconteceu no último domingo (7), com início do novo passo da terapia nesta terça-feira (9). De acordo com Netinho, a internação aconteceu devido a um cuidado de sua médica, que viu alterações em um dos exames realizados recentemente.

"Eu estava alguns dias em casa, me preparando para o início do meu tratamento de quimioterapia, que começará depois de amanhã, e ontem à noite minha médica me ligou dizendo que encontrou algumas intercorrências nos meus últimos exames que vim fazendo, e me disse: 'Netinho, assim que puder, venha para o Hospital Aliança em Salvador'", disse.

No seu post, o cantor relatou que este ano será feito um tratamento laboratorial, permitindo que ele fique em casa durante o intervalo do medicamento.

Fiquei muito feliz quando soube que meu tratamento desse ano de 2026 será laboratorial, ficando em casa fora dos momentos do tratamento.Netinho

Mesmo internado, Netinho se mostrou empolgado e disse que a equipe médica está cuidando de todo o quadro.

"Agora, depois desse chamamento da minha médica, já estou numa UTI do Hospital Aliança Star para me curar antes de ser iniciado meu tratamento laboratorial nesta terça-feira. Confio na minha médica e nos profissionais que ela reúne na minha equipe", pontuou.

O que aconteceu?

Netinho falou sobre o diagnóstico da doença em março de 2025, após sentir dores nas costas. Foi nesse momento que ele procurou um hospital e fez exames. Então, o cantor foi internado para tratar um Linfoma Não Hodgkin tipo B.2, além de cancelar seis shows que faria no carnaval. Após quatro dias, o cantor apareceu com a cabeça raspada.

No último dia 30 de maio, ele chegou a gravar um vídeo dizendo que o câncer voltou de forma mais agressiva.

"Ontem eu tive uma reunião longa com minha médica, doutora Glória Bonfim Arruda, e ela disse que o linfoma que retornou dessa vez é mais poderoso, mais forte e agressivo", reiterou.

Outros problemas de saúde

Em 2013, o famoso afirmou que sofreu três AVCs, perdeu a voz por usar anabolizantes e emagreceu 30kg.