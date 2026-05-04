Vini Jr. e Virginia Fonseca aparecem juntos após rumores e afastam especulações de término

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/05/2026 às 11h19

O atacante Vinícius Júnior e a influenciadora Virginia Fonseca voltaram a aparecer juntos nas redes sociais e indicaram que o relacionamento segue, após boatos de separação ganharem força nos últimos dias.

A repercussão surgiu depois que o jogador, que atua no Real Madrid, publicou um vídeo nos stories do Instagram ao lado da namorada, em um momento descontraído enquanto cantavam juntos. A postagem foi suficiente para esfriar os comentários sobre um possível afastamento.

No registro, o casal aparece em clima de intimidade, embalado pela música “Peaches”, de Justin Bieber, o que chamou atenção dos seguidores e reforçou a proximidade entre os dois.

Os rumores de término haviam surgido após internautas perceberem uma mudança na interação de Virginia com as publicações do jogador. A ausência de comentários e curtidas recentes levantou dúvidas, especialmente pelo histórico do casal de compartilhar momentos com frequência.

Além disso, a influenciadora foi vista em eventos com amigos no fim de semana, o que intensificou as especulações. Apesar disso, ela também havia sido flagrada recentemente acompanhando uma partida do atleta, o que já indicava que a relação seguia ativa.