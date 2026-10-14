Carreta do Amor realizará atendimentos em Jaru a partir da próxima segunda-feira, 19

A Prefeitura de Jaru informa que a Carreta do Amor estará no município entre os dias 19 e 23 de outubro, oferecendo atendimentos voltados à prevenção e ao diagnóstico precoce de diferentes tipos de câncer.
Na ocasião, serão realizados exames de mamografia e preventivo do câncer do colo do útero.
Os atendimentos serão destinados exclusivamente a pacientes previamente cadastrados, que deverão apresentar documento de identificação no momento do exame.
As datas e os horários dos atendimentos serão comunicados pela equipe de agendamento, por meio do número de telefone informado no momento do cadastro.
A unidade móvel ficará instalada no Centro Especializado de Saúde da Mulher, localizado na Rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, Setor 04, em Jaru.
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