Vereador de Vilhena disputa vaga na Assembleia Legislativa, prefeito disfarçado de mendigo, sucessão estadual depende de “casamento”

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/07/2026 às 14h00

Vilhena – Nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) de 2024 foram reeleitos e eleitos em Vilhena 13 vereadores, para um colégio eleitoral de 64.281 eleitores, que segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) estariam em condições de voto, na época. Este ano teremos as eleições gerais em outubro, quanto serão reeleitos e eleitos de presidente da República a deputado estadual. Quem se elege vereador, sempre, ou quase sempre, pretende galgar mais degraus na política e, um deles, a disputa pelas 24 cadeiras de deputado estadual. Vilhena é o quinto município em número de eleitores no Estado e o maior do Cone Sul. Da atual composição da Câmara Municipal, somente Eliton Costa (Republicanos) eleito com 1.158 votos, o quinto mais bem votado em 2024 já formata a pré-candidatura a deputado estadual.

Deputados – Dos 24 deputados da atual legislatura, 17 são do interior e os demais da capital, Porto Velho, e quatro não deverão disputar a reeleição. Delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) e Cirone Deiró (UB-Cacoal) são pré-candidatos a vices de senador Marcos Rogério (PL), e ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, respectivamente, ambos pré-candidatos a governador. Jean Oliveira (PRD-PVH) e Ezequiel Neiva (UB-Cerejeiras) estão inelegíveis, mas recorreram. Os demais querem um novo mandato, inclusive Luizinho Goebel (PL-Vilhena), que está cumprindo o quinto e é o parlamentar decano da Assembleia Legislativa (Ale). Como as convenções serão iniciadas no dia 20 deste mês, quando os partidos, ou federações, definirão os candidatos que estarão disputando as eleições gerais deste ano é recomendável aguardar mais um tempo. Aos poucos vamos analisando a participação de vereadores e ex-prefeitos, que estarão disputando cargos eletivos este ano. As convenções serão encerradas dia 5 de agosto.

Apoio – Sobre as notas na coluna de terça-feira de a participação do prefeito de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos no Estado na campanha política deste ano, com destaque à sucessão estadual recebemos muitas manifestações de leitores. A maioria concordando e parte discordando, o que é muito bom, pois nada é 100%, muito mais na política. A indicação de Leo de o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo, do seu partido, com domicílio eleitoral em Ariquemes como pré-candidato a vice do senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério a princípio seria um contrassenso. Argumentam os analistas, que o recomendável é um nome da capital e outro do interior. Porto Velho e Ji-Paraná, segundo colégio eleitoral no Estado, representam cerca de 436.707 votos, número de eleitores que estava em condições de voto nas eleições municipais de 2024. Porto Velho contabilizava 344.854 eleitores e Ji-Paraná, 91.853 totalizando. Os demais municípios do Estado (50) somam pouco mais de 755 mil votos. Leo será fundamental na campanha. Ariquemes é o terceiro colégio eleitoral do Estado, 69.300 eleitores, onde Camargo poderá somar a maioria dos votos.

Composição – O “casamento” de candidato da capital e do interior a governador e vice, nem sempre é situação sine qua non (indispensável). No primeiro mandato de Confúcio Moura (PMDB), o vice era Airton Gurgacz (PDT). Ambos eram do interior, Ariquemes e Ji-Paraná, respectivamente. Já no segundo mandato seguido de Confúcio, o vice foi Daniel Pereira (PSB), de Porto Velho. O sucessor de Confúcio foi Marcos Rocha (PSL), eleitor de Porto Velho, e o vice, José Jodan (PSL), empresário de Rolim de Moura. Rocha (UB), foi reeleito em 2022, tendo o vice da capital, Sérgio Gonçalves. A estratégia do grupo liderado por Rogério-Camargo com o apoio de Leo Moraes, tem propósitos plenamente viáveis, fundamentados, mesmo contrariando a lógica, que seria um nome da capital e outro do interior, não importando quem seria o vice. Em outubro saberemos se a estratégia deu certo.

Mendigo – O prefeito de Criciúma, em Santa Catarina, Vaguinho Espíndola (PSD) recentemente passou por experiência inusitada para saber a realidade social da sua cidade. Se disfarçou de pessoa em condição de rua com a finalidade de medir a situação social do município. Se disfarçou tão bem que nem seus familiares o reconheceram durante a missão. Recebeu R$ 6 de esmolas, café e comida oferecidos pelos moradores. A esposa e os filhos passaram pelo local e não o reconheceram. O projeto era passar 24 horas nas ruas, mas ficou em 20 horas, porque foi abordado e reconhecido pela equipe de assistência social do município. “Foi uma experiência única. Eu quis sentir na pele o que essa população sente, até para orientar nossas políticas públicas para ela, mas houve situações impactantes” disse Vaguinho. O prefeito de Porto Velho, Leo Moraes (Podemos) que gosta de desafios, poderia conhecer a realidade da população de a maioria dos bairros da capital...

Respigo

Rondônia está sendo administrada pelo presidente do Tribunal de Justiça (TJ) desembargador Alexandre Miguel. Ele assumiu dia 4 e permanecerá no cargo até o próximo dia 15 +++ O governador Marcos Rocha (PSD) está em viagem oficial à China. Alexandre Miguel é governador no período, porque o vice e o presidente da Assembleia Legislativa que fazem parte da linha sucessória não podem assumir o cargo ou estão fora do Estado +++ Hoje não temos jogos da Copa do Mundo, é folga geral. Mas a Argentina fez um jogo emocionante na terça-feira (7) contra o Egito +++ Estava perdendo por 2x0 até os 35m do segundo tempo, e Messi tinha perdido um pênalti defendido pelo goleiro no primeiro tempo. Os argentinos viraram para 3x2 em jogo de enorme emoção e demonstração da raça da seleção portenha. Parabéns aos argentinos que caminham firmes rumo ao tetra +++ Quinta-feira (9) a França enfrentará Marrocos, às 15h, primeiro jogo das quartas-de-final da Copa do Mundo. Quem vencer vai para a semifinal.

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