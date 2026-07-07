O TEMPO E A TEMPERATURA: terça-feira (7) terá pancadas de chuva em áreas da Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 07/07/2026 às 08h00

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a terça-feira (7) será marcada por instabilidades sobre boa parte da Região Norte.

Há previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas no Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará, principalmente entre a tarde e a noite.

No Acre e em Rondônia, o tempo fica mais aberto ao longo do dia, com poucas nuvens e temperaturas elevadas. No Tocantins, o predomínio é de sol, calor intenso e baixa umidade relativa do ar.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Rio Branco e Palmas, enquanto a máxima pode chegar aos 36°C em Palmas.

A umidade relativa do ar varia entre 20% e 98%, com os menores índices registrados no Tocantins e os maiores no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).