Criançada de férias em casa: Fique de olho nas brincadeiras e na economia de energia

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 07/07/2026 às 08h20

É época de férias escolares em Rondônia, período em que as crianças passam mais tempo em casa e, consequentemente, com mais energia para aproveitar ao máximo as brincadeiras, os jogos no computador ou celular. Para os pais, uma preocupação a mais com o consumo de energia elétrica.

Para a analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia, Camila Lopes, o período pode ser propício para reunir a família e ensinar na prática a adotar dicas de consumo consciente de energia, que fazem a diferença nos gastos. “No caso das crianças, quanto mais tempo a TV, videogame, computador e outros eletrônicos ficarem ligados, mais energia vão gastar. E mesmo quando são deixados em stand by, continuam consumindo energia. O ideal é estabelecer horários para que a garotada não fique o dia todo nos eletrônicos”, destaca.

Ainda sobre o uso dos eletrônicos, Camila acrescenta que, se ligados em uma mesma tomada por meio de benjamins (ou T’s), pode haver uma sobrecarga nas instalações. Além do aumento da energia, há o risco de um curto-circuito e até um incêndio na residência.

Para os adultos as dicas vão desde o uso racional de equipamentos, como máquina de lavar e ferro de passar, até o controle do tempo do banho no chuveiro elétrico.

“É bem comum que com as crianças de férias aumente a quantidade de roupas sujas. Então, junte a maior quantidade possível para usar a máquina em sua potência máxima. Quando você lava de pouquinho em pouquinho, está desperdiçando água e energia”, analisa Camila.

Por fim, a profissional da Energisa faz um apontamento importante: “Cada família tem hábitos particulares e por isso não é ideal comparar a sua conta de energia com a conta do vizinho. O correto é acompanhar o seu próprio histórico de consumo em kWh com outros períodos do ano para que consiga identificar o que tem influenciado no desperdício de energia na sua casa”, orienta.

Quer mais dicas para economizar energia nesse período? Então, veja:

Não deixe lâmpadas acesas nos cômodos sem uso e durante o dia mantenha abertas portas, janelas e cortinas.

Junte o máximo de roupas para lavar tudo de uma vez e use o ferro para passar apenas para as peças indispensáveis, economizando tempo e energia.

Evite o abre e fecha da geladeira. Coloque na porta e na altura das crianças os produtos que elas mais consomem durante o dia: iogurtes, frutas lavadas, água e sucos. Assim, elas serão mais rápidas na hora de abrir a geladeira e pegar o que precisam.

Desligue aparelhos eletrônicos da tomada quando não estiverem em uso;

Planeje atividades ao ar livre para reduzir o tempo de uso de eletrônicos.

Tem mais dicas e orientações sobre a sua conta de energia nas redes sociais e canais de atendimento da Energisa: www.energisa.com.br e aplicativo Energisa On. Acesse!